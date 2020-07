Yeni Call of Duty Oyunu Sızıntıları Tonla Detayı Ortaya Çıkardı

Yeni Call of Duty oyunu ile ne zaman tanışacağımız büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Activision ve Treyarch cephesinde hazırlıklar belli ki son sürat devam ediyor ama henüz ipucu dahi olsa bir şey söylenmedi. Diğer yandan ise yeni Call of Duty oyunu sızıntıları da gelmeye devam ediyor.

Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz günlerde Microsoft Store üzerinde The Red Door sızıntısı yaşanmıştı. Call of Duty 2020 ilişkili olduğunu kesin olan bu içerik, kullanıcılar tarafından bir şekilde indirilebilmiş. İndirmeyi başaran kullanıcılar ise doğal bir süreç olarak oyun verilerini bir güzel inceleme altına almışlar. Sonuç olarak, elimizde hikaye görevleri ve çok oyunculu mod haritaları gibi yepyeni detaylar.

Twitter üzerinden Prototype Warehouse tarafından yapılan paylaşımlardan ilkine göre çok oyunculu mod haritaları Black Sea, KGB, Miami, Moscow ve Tank dahil sekiz adet olacak. Bunların gerçek isimleri mi yoksa kod mu olduğu belli değilken, muhtemelen ilk çıkış gününde bulunacaklardır. İlerleyen zamanlarda ise yenileri eklenecektir her zaman olduğu gibi.

Bir diğer paylaşıma göre de dokuz tane ana senaryo görevi olacakmış gibi görünüyor. Paylaşımda gördüğünüz 'nic'in Nicaragua ve 'nam'ın da Vietnam olabileceği tahmin ediliyor. Black Ops alt serisinin önceki oyunlarında, senaryo görevi gereği bu iki yere gittiğimiz olmuştu. Bunların yanı sıra Tundra ve Takedown adıyla iki yan görevin olduğunu da görebiliyoruz.

Bildiğiniz gibi bu senenin Call of Duty oyunu ile ilişkili olarak Warzone oyununda önemli değişikliklerin yaşandığını öğrenmiştik. Prototype Warehouse tarafından yapılan bir diğer paylaşımda Warzone hakkında Duga, Forest, Russia ve Ski Slopes da bulunuyor. Ayrıca bir Black Ops klasiği olarak Zombies modu da geri dönecek.

Son olarak, Call of Duty serisi sızıntıları konusunda güvenilir bir kaynak olarak görülen TheGamingRevolution, The Red Door dosyasını indirmeyi başaranların Call of Duty: Black Ops CIA adıyla karşılaştıklarını söylüyor. Her ne kadar dosyanın çalıştırılması başarılmış olsa da, giriş ekranını geçmek mümkün olmuyormuş.

BREAKING NEWS:

People have managed to boot up the Call of Duty 2020 "The Red Door" Alpha on Xbox One and the game is called "Black Ops CIA", however, the game doesn't let you progress past the "Black Ops Splashscreen".



Thanks to @JunkratScrub115 for the tip! pic.twitter.com/mIakuNu8mB