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  4. Yeni Call of Duty Oyununun Adı Call of Duty: Modern Warfare Olabilir

Yeni Call of Duty Oyununun Adı Call of Duty: Modern Warfare Olabilir

Orçun Çavuşoğlu
Orçun Çavuşoğlu - | Oyun

Bu senenin Call of Duty oyunu neredeyse devlet sırrı gibi saklanıyordu. Daha doğrusu devlet sırrı gibi saklanmaya çalışılıyordu. Ancak bazen olacağın önüne geçilemez derler. Infinity Ward tarafından geliştirilen Call of Duty oyununun adı ve birkaç detayı ortaya çıkmış gibi görünüyor. 

Kotaku sitesinden Jason Schreier tarafından aktarılan bilgiye bakılırsa, Activision serinin yeni oyununu birkaç haftadır basın mensuplarına, yayıncılara ve Youtuber'lara gösteriyormuş. Haliyle de olası bir sızıntının yaşanmasına da kesin gözüyle bakılıyordu. Nitekim kaçınılmaz olan bir parça da olsa gerçekleşti. Youtuber LongSensation, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile bu senenin Call of Duty oyununun adının Call of Duty: Modern Warfare olacağını ortaya döktü.

Bu sızıntı bilgi Call of Duty serisi ile ilgili birçok farklı kaynak tarafından da doğrulanmış. İlk oyunun az oranda sil baştan yapılmış hali olacağı söylenen Call of Duty: Modern Warfare, fazlasıyla rahatsız ve müteessir edici sahneleri olacakmış. Ayrıca Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununun olaylı No Russian görevinden de büyük ölçüde esinlenildiği belirtiliyor.

Şu an için yeni oyunun ne zaman duyurulacağına dair herhangi bir yeni bilgi yok, ama ilerleyen zaman boyunca yeni yeni sızıntılar ile karşılaşacakmışız gibi görünüyor. Bakalım Activision bu gelişmeden sonra ciddi bir önlem alacak mı? Gelişmeler için takipteyiz.

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