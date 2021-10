Yeni Call of Duty: Vanguard Fragmanı Yayımlandı

OYUN

Far Cry 7 Online Odaklı Olabilir

Far Cry 6'nın piyasaya sürülmesinin hemen ardından yeni Far Cry oyunu ile ilgili söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Ortaya atılan bir iddiaya göre Far Cry 7 online odaklı bir oyun olarak piyasaya sürülebilir.