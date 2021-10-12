Yeni Call of Duty: Vanguard Fragmanı Yayımlandı

Yeni bir Call of Duty: Vanguard fragmanı daha paylaşıldı. Yayımlanan fragman, hikaye modu ile ilgili bazı detaylar içeriyor. Call of Duty serisinin yeni oyunu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Yeni Call of Duty: Vanguard Fragmanı Neler Sunuyor?

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Call of Duty serisinin yeni oyunu için bir fragman yayımlandı. Paylaşılan video, yeni CoD oyununun hikaye modu hakkında bazı detaylar sunuyor.

Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlanan CoD: Vanguard'ın yeni fragmanı, yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Öyle ki video kısa süre içerisinde 260 binden fazla görüntüleme sayısına ulaştı. 20 bin kişinin beğendiği videoya 2600'den fazla yorum yapıldı.

Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen yeni Call of Duty oyunu hakkında önemli bilgiler sunan fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Yayıncılığını Activision şirketinin üstlendiği Call of Duty: Vanguard, 2. Dünya Savaşı'nı konu alacak. Oyun hikaye modu, çok oyuncuu mod ve zombi olmak üzere üç farklı mod ile birlikte gelecek. Ayrıca Warzone entegrasyonunun olacağı da belirtildi.

Call of Duty: Vanguard Ne Zaman Çıkacak?

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen CoD: Vanguard, 5 Kasım 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X / S platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Vanguard, piyasaya sürüldüğü zaman dünyanın en popüler video oyunu serisinin on sekizincisi olacak.

CoD: Vanguard İçin Hile Engelleme Sistemi mi Geliştiriliyor?

Tom Henderson, geçtiğimiz aylarda Call of Duty: Vanguard isimli video oyunu için bir yılı aşkın süredir yeni bir hile engelleme sistemi geliştirildiğini ileri sürmüştü. Henderson, yeni hile engelleme sisteminin CoD: Warzone'da da kullanılacağını iddia etmişti. Geliştirilen yeni hile önleme sistemi, CoD: Vanguard ve CoD: Warzone'daki hilelerin önüne geçebilir.

Hile, Call of Duty oyunlarının çok oyunculu modlarında uzun bir zamandır sorun olmaya devam ediyor. CoD: Warzone da dahil olmak üzere pek çok video oyunu için gün geçtikçe yeni hileler geliştiriliyor. Bu hileler arasında duvar arkasını görme, hedef kilitleme gibi hileler yer alıyor.