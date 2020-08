PS Plus Aboneleri İçin Yeni Call of Duty: Warzone İçeriği Yayınlandı

PlayStation Plus aboneleri için yeni Call of Duty: Warzone içeriği indirmeye sunuldu. Eğer aktif bir aboneliğiniz varsa, PlayStation mağazasına bir uğrayıverin.

Oynaması ücretsiz Call of Duty: Warzone, Mart ayı içerisinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanmıştı. Son derece popüler olan Battle Royale yanı sıra Plunder ile de gelen oyun, kısa sürede aktif oyuncu sayısında da rekorlar kırmıştı. Geçtiğimiz günlerde yetmiş beş milyon oyuncuya ulaşmayı başaran Call of Duty: Warzone, zamanla bu rekoru daha da geliştirecekmiş gibi görünüyor.

Yeni Call of Duty: Warzone İçeriğini Kaçırmayın

Bildiğiniz gibi Sony Interactive Entertainment ile Activision arasında devam etmekte olan özel bir anlaşma var ve bu anlaşma bağlamında Call of Duty oyunları için yayınlanan bazı içerikler kalıcı veya belirli bir süreliğine özel olarak PlayStation 4 kullanıcılarına sunuluyor. Yeni Combat Paketi de bunlardan bir tanesi.

Storm inside Warzone's freshly opened Stadium with a stylish new Combat Pack. Available to PS Plus members now! pic.twitter.com/dcZVip41MV — PlayStation Europe (@PlayStationEU) August 10, 2020

Aktif PlayStation Plus aboneliği olan kullanıcılar, PlayStation mağazası üzerinden beşinci sezona özel olarak Call of Duty: Warzone için yayınlanan yeni içeriği ek bir ücret ödemeden indirebiliyorlar.

Paketin içeriğinde, her biri Epic olan Zane "Footballer" Görünümü, "Injury Time" Saati, "On the Volley" Silah Planı, "Stunning Strike" Kartviziti, "The Sparks" Süsü ve "Sparks Pride" Amblemi ve altmış dakikalık çifte XP jetonu bulunuyor. Call of Duty: Warzone - Combat Paketi (Beşinci Sezon), 1 Ekim 2020 tarihine kadar PlayStation Plus abonelerine özel olacak. Bu tarihten sonra, abonelik ve platform fark etmeksizin bütün kullanıcıların beğenisine sunulacak.