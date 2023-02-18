Yeni Çamoluk Otomotiv Sahibi: "Dünyanın Her Yerinden Çağrılar Alıyorum"

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber olmuş durumda ve bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde tüm ulusal kanallardan aynı anda yayınlanan Türkiye Tek Yürek programında 100 milyar TL'yi aşkın bağış toplanmıştı.

Bu yardım kampanyası esnasında yayına bağlanarak bağışlarını ileten şirketlerden biri de Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'tı. Yayında yanlışlıkla 50 bin TL yerine 50 milyar TL diyen Hamit Duras'ın bağışı sonradan düzeltilse de bir anda büyük ün sahibi oldu. Hamit Duras hâlen daha dünyanın her yerinden tebrik çağrıları aldığını belirtti.

Bağışını da 100 bin TL'ye Yükseltti

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras o gece yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yayına telefonlardan ulaşım sağlayamayınca Mustafa Karataş hocamı telefonundan aradım. ’50 milyar bağışlıyorum’ dedim hocama. Hocam ‘şu an canlı yayındasın’ dedi ve spikerlere ‘Komşum Hamit Duras 50 milyar bağışlıyor’ diye seslendi. Telefon kapandıktan sonra benim telefonumu çok fazla sayıda insan aradı. Arayanlar beni uyardılar. Mustafa hocam yayından çıkmıştı, rejiyi uyaracağını söyledi. Acun Ilıcalı bu rakamı 50 milyon TL olarak söylemiş. Telefonlarımız gece 02.00-03.00’lere kadar susmadı. Sadece benim değil oğullarımın da telefonu çaldı. Daha sonra Facebook ve Twitter’da bizim ismimiz geçmeye başladı reklam yapıyoruz diye. Bizim böyle bir reklama ihtiyacımız yok. Allah rızası için bir yardım yaptık."

Normal şartlarda 50 bin TL bağış yapacaklarını açıklamak isteyen Hamit Duras, bu olayların ardından bağışını 100 bin TL'ye çıkardığını söyledi.