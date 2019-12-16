Yeni Chrome 79, Şifrelerinizi Veri İhlaline Karşı Otomatik Koruyor

Google, Chrome kullanıcılarına gelişmiş güvenlik özellikleri sağlamak için bir süredir çalışıyor. Daha önce ihlal uyarılarıyla şifre korumasını başlatan Google, Parola Korumasını kullanıcıların Google hesaplarıyla birleştirmişti. Şimdi ise Chrome 79 ile gelişmiş şifre ve kimlik avı koruması sunuluyor.

Google tarafından yayınlanan bir blog yazısında Chrome 79’un piyasaya sürülmesiyle daha iyi şifre korumasının planlandığı belirtildi. Google, kullanıcıların şifrelerini kontrol ederek güvenliği ihlal edip etmediği konusunda uyaracak. Şirket bunu yapmak içinse ihlal edilen kullanıcı adlarının ve şifrelerin depolandığını itiraf ediyor.

Kullanıcının şifresi ile daha önce tehlikeli bulunmuş şifrenin eşleşme durumunda Google, kullanıcıyı olası bir ihlal konusunda uyararak şifreyi değiştirmeye çağıracak. Ayrıca yazılım devi, her şeye rağmen kullanıcıların kimlik bilgilerinin gizli kalacağının da altını çiziyor.

İhlal edilen kimlik bilgilerinin tespiti ile ilgili olarak Google, özel küme kesişimi sayesinde bilgilerin korunduğunu açıkladı . Bu teknik, birden fazla şifreleme katmanı uyguluyor ve şifreli kimlik bilgilerini Google'da şifreli formlarda saklananlarla eşleştirmeye izin veriyor.

İlk aşamada Google Chrome 79 gerçek zamanlı kimlik avı korumasında başarılı olacak gibi gözüküyor. Hatta Google, kimlik avı ve aldatıcı web sitelerinden yüzde 30 daha fazla korunma sağlayacağına inanıyor.