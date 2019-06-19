Yeni Chrome Eklentisiyle, Şüphelendiğiniz Siteleri Google’a Bildirin

İnternette her gün birçok siteyi ziyaret ediyoruz. Ancak bu sitelerin hepsinin güvenli olduğunu söylemek doğru olmaz. Bazı siteler, gerçek olmayan içeriklerle ve çok sayıda reklamla doluyken, bazı siteler de kendilerini ziyaret eden bilgisayarlara bulaşmak üzere kötü amaçlı yazılımlarla dolu.

Ancak endişelenmenize gerek yok çünkü Google bu konuda önemli bir adım attı. Google’ın hizmete sunduğu yeni Chrome eklentisi, kullanıcıların şüphelendikleri internet sitelerini Google’a bildirmesini sağlıyor.

Google’ın, Google hizmetlerini kullanmayan siteleri kapatma yetkisi bulunmasa da yeni eklentinin oldukça faydalı olduğu söylenebilir. Çünkü güvenlik konusunda şüphelendiğiniz bir internet sitesini Google’a bildirdiğinizde, Google o siteyi arama sonuçlarından kaldırabilir ve böylece söz konusu siteye girenlerin sayısı da azalmış olur. Google’ın ne kadar büyük bir arama motoru olduğu göz önüne alındığında, Google’ın bir internet sitesiyle ilgili yapacağı herhangi bir değişikliğin o siteyi büyük ölçüde etkileyeceği rahatlıkla söylenebilir.

Google’a göre, "Söz konusu simgeye tıklayarak, güvenli olmayan siteleri incelenmek üzere ‘Safe Browsing’e bildirebilirsiniz. Bir site ‘Safe Browsing’in listelerine eklendiğinde, sadece Chrome kullanıcılarını değil, diğer tarayıcıları kullanan kullanıcıları ve tüm internet ağını da korumuş olacaksınız."

Google Chrome’un yeni eklentisi Site Reporter olarak adlandırılıyor ve Chrome Web Store üzerinden indirilip yüklenebiliyor.

Chrome eklentilerini yükleme, yönetme ve kaldırma konularında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, bu konuda yazdığımız bir blog size yardımcı olabilir.