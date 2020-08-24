Yeni Chrome Özelliği Kayıtlı Şifrelerin Güvenliğini Kontrol Edecek

Dijital ortamda hesap güvenliği çok önemli bir yere sahiptir ancak kullanıcıların büyük bir kısmı güçlü şifre kullanmıyor. Bu durum da hesapların bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmesine neden olabiliyor. Google, popüler web tarayıcısı Chrome için "Passwords weakness check" isimli yeni özellik üzerinde çalışıyor. Yeni Chrome özelliği ile ilgili detaylar haberimizde.

Yeni Chrome Özelliği Şifre Güvenliği Konusunda Kullanıcıları Uyaracak

Google Chrome Canary sürümünde şifre zayıflık kontrolü isimli bir özellik ortaya çıktı. Google'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, Google Chrome'a kaydedilmiş şifrelerin güçlü olup olmadığını kontrol edecek. Popüler web tarayıcısı, yeni gelecek özellik sayesinde zayıf şifreye sahip olan kullanıcıları uyaracak. Söz konusu kullanıcılar bu sayede şifrelerini daha güçlü hale getirecek.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı Google Chrome web tarayıcısını kullanıyor. Dolayısıyla yeni özellik ile birlikte zayıf şifre kullanımının önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Chrome, elbette kullanıcının zayıf şifresini değiştirmesi için zorlamayacak. Güvenli olmayan şifreyi değiştirip değiştirmemek kullanıcının tercihine bırakılacak.

Microsoft Edge, geçtiğimiz aylarda yeni bir özellik sunmuştu. Microsoft Edge'te sunulan özellik, kullanıcıların şifrelerini kontrol ediyor ve daha önce hacklenen bir şifreyi tespit ederse kullanıcıyı uyarıyor. Google'ın da Chrome Android sürümü için Microsfot Edge'e benzer özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Şifre zayıflık kontrolü özelliği şu anda yalnızca Chrome Canary'de yer alıyor. Bu özelliği aktif etmek için ilk olarak Chrome Canary'i açın. Daha sonra "Chrome://flags" sayfasını ziyaret edin. Üst kısımda yer alan arama kutusuna "Passwords weakness check" yazın. Son olarak arama sonuçlarında çıkan özelliği "Enable" olarak değiştirin. Yeni özelliğin Google Chrome'da bütün kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor.