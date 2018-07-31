Yeni Chromebook Reklamı macOS ve Windows'u Hedef Aldı

Teknoloji devi Google, kendi geliştirdiği Chromebook için yeni bir reklam filmi yayınlandı. Bir dakikalık reklam filminde Windows ve macOS işletim sistemlerini tiye alan şirket, Chromebook’un özelliklerini ön plana çıkardı.

Google’ın dizüstü bilgisayar ailesi Chromebook’un pazardaki varlığını tekrar hatırlatmak için hazırlandığı belirtilen yeni reklam filmi, bugün itibarıyla resmi Chromebook YouTube kanalı üzerinden yayınlandı. Bütçe dostu yapısının yanı sıra uzun pil ömrü, stabil performans ve fiyat/performans sunan Chromebook için hazırlanan reklam filminin hedefindeyse rakipleri Windows ve macOS vardı. Windows ve macOS’un hata mesajlarının arka arkaya gösterildiği reklam ‘Bilgisayarınızın güvenilir olmasını istemez misiniz?’ sloganıyla yayınlandı.

Yaklaşık bir dakika boyunca Windows ve macOS’te çokça görülen hatalara ve “çalışmama” hatalarını gösteren Google, sonrasında Chromebook ailesinin üyelerinin böylesine sıkıntılar yaşamadığını söyledi. Mavi ekran, virüs koruması hataları ya da buna benzer sorunlarla karşılaşılmadığını gösteren teknoloji devi, kendi sisteminin iyi taraflarına odaklandı. Sade, kolay kullanılabilir, hatasız ve hızlı olduğu söylenen Chromebook’ların pek çok iş için en ideal seçim olduğu kaydedilirken, ortaya da oldukça eğlenceli bir reklam filmi çıkartılmış oldu.