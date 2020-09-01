Yeni Çiftlik Bank Vakası Antalya'da Yaşandı: 20 Milyon TL'lik Vurgun

İran'da Çiftlik Bank benzeri bir sistem ile vatandaşları dolandırıp Türkiye'ye kaçan Mehran Mohammadi, Antalya'da da onlarca kişiyi yaklaşık 20 milyon TL dolandırıp, ortadan kayboldu. İşte detaylar.

Türkiye'de Onlarca Kişi Dolandırdı, 20 Milyon TL ile Kayıplara Karıştı

Hürriyet.com.tr'nin aktardığı habere göre, İran'dan Türkiye'ye kaçan Mehran Mohammadi, ülkemizde 10 bin TL sermayeli reklam organizasyon şirketi kurdu. Ardından daire satmaya başladı. Mohammadi, Antalya'da kurduğu şirket aracılığıyla İranlı vatandaşlara uygun rakamlarla daire satma vaadinde bulundu.

Mehran Mohammadi, başkası üzerine kayıtlı daireleri satmaya başladı. Mohammadi aynı yüksek kar ve faiz vaadiyle para topladı ve birkaç ay sözünde durarak güven kazandıktan sonra, topladığı paraları geri ödememeye başladı.

Bir daireyi birkaç kişiye satan ve parasını nakit olarak alan Mehran Mohammadi yaklaşık 20 milyon TL'lik vurgundan sonra ortadan kayboldu.

İranlı Ali Reza Karamouzabadi, Mahdi Mazdak ve Majid Rahmanı, dolandırıldıkları iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ali Reza Karamouzabadi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Benimle Hurma Mahallesi'ndeki 3 gayrimenkul için alım- satım sözleşmesi yaptı. Kendisine gerek elden gerek banka aracılığıyla 1 milyon 33 bin TL verdim. Şüpheli evleri bana 27 Mayıs'ta teslim edecekti. Ancak Covid-19 salgınını bahane ederek 3 ay boyunca sürekli oyaladı. Geçen aydan itibaren hem kendisinin hem ailesinin telefonları kapandı. Evini boşaltmış, yasa dışı yollarla Türkiye'yi terk ettiğini düşünüyorum"

Mağdurların avukatı Dilek Çevikel, yaptıkları araştırma sonunda Mehram Mohammadi'nin pek çok kişiyi dolandırdığını öğrendiklerini belirtti ve sadece Antalya'da 20 milyon TL civarında dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Avukat Çevikel açıklamasında "Mehram Mohammadi'nin diğer şüphelilerle birlikte titan veya saadet zinciri şeklinde yapılanma kurduğu bilgisine ulaştık. Şüphelinin 'dolandırıcılık' ve 'borsada illegal faaliyetler yürütmek suçu'ndan İran adli makamlarınca iadesi talep edilmiştir. Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma kuran şüpheli, gerek söz konusu yapılanma ile gerekse uğraştığı diğer işlerle çok sayıda kişiyi mağdur etmiştir. Görünen o ki mağdur etmeye de devam edecektir." cümlelerine yer verdi.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!