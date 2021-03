Artık bizler için bir sürpriz değil, ama bu sene yeni bir Call of Duty oyunu ile karşılaşacağız. Şimdilik yeni oyunun detayları hakkında ipucu dahi verilmiş değil ama söylentiler gelmeye de devam ediyor. Yeni bilgilere göre, yeni CoD Oyunu Call of Duty WWII: Vanguard olabilir.

Serinin yeni oyunu hakkındaki ilk söylentiler, geçtiğimiz ay içerisinde ortaya çıkmıştı. ModernWarzone sitesi tarafından aktarılana göre bizi bu defa 1950’li yıllara götürecek olan seri, 1950 - 1953 yılları arasında gerçekleşen Kore Savaşı dönemini anlatacak. Bahsi geçen site, geçmişte resmi bilgileri duyurularından önce doğru bir şekilde aktarması ile itibar kazanmıştı. Yani karşımızda güvenilir bir kaynak var. İşte ModernWarzone, bugün yeni Call of Duty hakkında yeni detayları paylaşmaya devam etti.

Call of Duty WWII: Vanguard Yeni Oyunun Adı Olabilir

Siteye konuşan güvenilir bir kaynak, bu sene çıkacak olan oyunun Call of Duty WWII: Vanguard olduğu ve Sledgehammer Games tarafından geliştirilme aşamasına geçildiğini söylüyor. Şu an için ne yayıncı Activision ne de geliştirici stüdyo tarafından teyit edilmediği veya yalanlanmadığı için her halükarda söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var.

Nihai isim olup olmadığı bilinmese de ‘Vanguard’, Türkçe meali ile ‘Öncü Kuvvet’ ve ‘Keşif Kolu’ gibi anlamlara geliyor. Buradan yola çıkacak olursak, yine İkinci Dünya Savaşı döneminin konu alınacağının söylendiği oyunda, Call of Duty: WWII’daki gibi yine ayrı bir askeri birliğin başından geçenlerin anlatılabileceği sonucuna varıyoruz. Ancak yeni hikayenin stüdyonun bir önceki oyunun öncesinde mi yoksa sonrasında mı geçeceğine dair bir bilgi olmasa da, ModernWarzone bazı ara sahnelerin İkinci Dünya Savaşı döneminin sonrasındaki bir zaman aralığına ait olduğunu da söylüyor.

Bakalım bu söylentilerin ne kadarı doğru çıkacak? Belki de tamamıyla doğrudur, kim bilir? Her halükarda, resmi duyuru gerçekleşene kadar bekleyip görmek durumundayız. Yayıncı Activision, sıradaki oyunun bu yılın sonlarına doğru çıkacağını söylemişti. Bir ihtimal, Call of Duty: Black Ops Cold War oyununda olduğu gibi yine merak uyandırıcı bir bulmaca etkinliği ile karşılaşabiliriz. Bunu da zaman gösterecek. Gelişmeleri takipte olacağız.