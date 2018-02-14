Yeni Corvette Kameralara Yakalandı

İlk Corvette üretim bandından indiğinde takvim yaprakları 1953 yılını gösteriyordu. General Motors; Aston Martin ve Jaguar gibi İngiliz rakiplerine cevap niteliğinde bir otomobil geliştirirken, dededen toruna milyonlarca otomobil severi kendine fanatik yapacağını bilmiyordu. Uzun motor kaputu ve altındaki güçlü V8 motoru, alçak sürüş pozisyonu, kaslı omuzları andıran arka çamurlukları gibi, ilk jenerasyon Corvette'den son jenerasyon Corvette'e kadar korunmuş karakteristik tasarım öğeleri ile otomotiv endüstrisinde kült bir otomobil oldu. Peki yeni Corvette?

Ortadan Motorlu Corvette Geliyor

Geliştirilmesi devam eden ve 2019 yılında tanıtılması beklenen yeni Corvette'in, selefi C7'den ve diğer tüm jenerasyon Corvette'lerden farklı olarak ortadan motorlu olacağı söylentisi bir süredir devam etmekteydi.

Kamuflajlı kaplamasının altında testlere devam ederken gizli kameralarca görüntülenen Corvette C8'in ortadan motorlu olacağı, değişen tasarım öğeleriyle beraber kanıtlanmış oldu. Kısalan burun, uzayan arka kısım ve arka çamurluklara yerleştirilmiş hava girişleri ile yenilenen Corvette, selefine nazaran bambaşka bir otomobil ve Avrupalı supersport'lara nazaran daha rekabetçi bir tasarıma kavuşmuş oldu.

Neden Her Şey Değişti?

Corvette uzun yıllar boyunca kullanıcıları ve sevenleri gözünde bir fanatizm oluştursa dahi çok eleştirilen ve halen çözülemeyen en büyük problemi yol tutuş konusundaki zayıflıkları olmuştu. Önden motorlu ve arkadan itişli bu güçlü otomobilin yol tutuş konusundaki zayıflıkları, özellikle Avrupalı rakiplerinin elini güçlendiriyordu.

Radikal bir değişiklik yapan General Motors yöneticileri, kızışan rekabet ortamına ortadan motorlu Corvette ile cevap vermeyi uygun görmüş. Peki ya motor?

Elektrikli Corvette Olabilir Mi?

C8 karoser kodu ile tanıtılması beklenen yeni Corvette'nin kalbinde hangi motorun kullanılacağı resmen açıklanmamış olsa da, radikal değişikliklerin sadece karoser ve aktarmayla sınırlı kalmayacağı, gelişen motor teknolojileri sebebiyle, alışılmış yüksek hacimli atmosferik motor yerine daha düşük hacimli, çift turbolu V8 motor konulacağı düşünülüyor.

Konuşulan bir diğer motor seçeneği ise çift turbolu V6 motor ile beraber elektrik motorunun da kullanılacağı hibrit ünite. Yeni Corvett'i tam anlamıyla görmek için önümüzde biraz daha zaman var. Şimdiden otomobil tutkunlarını heyecanlandırmayı başaran ikonik model, bakalım beklentileri karşılayabilecek mi?