Yeni Covid-19 Belirtisi Tespit Edildi!

Covid-19 tipik olarak ateş ve öksürük gibi belirtiler ile bilinse de bazı hastalarda daha farklı semptomlara da yol açabiliyor. İtalyan ve İspanyol doktorlar yeni Covid-19 belirtisi tespit ettiklerini açıkladı. İşte detaylar!

Yeni Covid-19 Belirtisi Nedir? Kimlerde Görülüyor?

İtalyan ve İspanyol doktorlar tarafından derlenen verilere göre her beş vakadan birisi hastalık süresince cilt problemi yaşıyor. Bu problemlerin hastalık süresince ortaya çıktığını vurgulayan doktorlar, bunun yeni Covid-19 belirtisi olabileceğini öne sürdü.

Yaşanan cilt probleminin çiçek hastalığı ya da kızamıkta olduğu gibi döküntülere yol açtığını belirten uzmanlar, genellikle ayak parmaklarında ortaya çıktığını söyledi. Buna ek olarak döküntülerin ve kızarıkların hastalıktan sonra iz bırakmadan iyileştiği gözlemlendi.

Söz konusu cilt problemleri en çok çocuklarda ve gençlerde gözlemleniyor. İleri yaşlarda görülme oranı ise daha nadir oranlarda. Tabii bunun şimdilik gözlemlere bağlı bir tahmin olduğunu belirtelim. Şu aşamada bunu doğrulayacak herhangi bir araştırma yapılmış değil.

17 Nisan tarihi itibarıyla virüsle enfekte olan doğrulanmış toplam 2,184,681 vaka ve virüse bağlı 146,898 ölüm bulunuyor. Resmi açıklamalar dahilinde ülkemizde ise 74,193 vaka ve 1,643 ölüm bulunmakta.