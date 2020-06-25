İş Yerleri için Yeni Covid-19 Kuralları Açıklandı

1 Haziran tarihinden bu yana uygulanan kontrollü normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında yukarı yönlü bir ivme ile karşılaştık. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Toplumda Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi yeni maddeler ile güncellendi. İşte iş yerleri için yayınlanan yeni Covid-19 kuralları ve merak edilen detaylar!

Yeni Covid-19 Kuralları Neleri İçeriyor?

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde yapılan antikor testlerinin ön sonuçlarına göre ülkemizdeki bağışıklık oranı neredeyse hiç denilebilecek kadar az seviyede yer alıyor. Bu nedenle alınacak önlemlerin ve uygulanacak tedbirlerin daha da önem kazandığını söylememiz mümkün.

İşte alınan kararlardan bazıları:

- Ayakkabı ve çanta satışı yapan esnaflar, bakkallar, büfeler, kantin ve bayiler, kasaplar, manavlar, kuruyemişçiler, balıkçı ve diğer gıda satış yerleri, kitap ve kırtasiye mağazaları, konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyeler, kuyumcular, bijuteri ve saatçiler, oyuncak mağazaları, terziler, ayakkabı tadilat işletmeleri, kuru temizlemeciler, beyaz eşya ve mobilya mağazaları, kozmetik ve parfümeri mağazaları, akaryakıt istasyonları, elektronik ve telekomünikasyon mağazalarında 4 metrekareye 1 kişi alınabilecek.

- Spor salonları ve fiziksel aktivitelerin yapıldığı yerlerde 6 metrekareye 1 kişi, müzeler ve alışveriş merkezlerinde yer alan iş yerleri ile marketler 8 metrekareye 1 kişi, alışveriş merkezleri ve plazalar 10 metrekareye 1 kişi alabilecek.

- Müşteriler satışta olan ve paketi olmayan ürünlere seçme amacı ile olsa dahi dokunamayacak.

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