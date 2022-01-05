Yeni COVID-19 Varyantı Ortaya Çıktı!

Yeni COVID-19 varyantı tespit edildi. Dünya genelinde Omicron varyantı etkisini sürdürürken yeni bir varyant daha gün yüzüne çıktı. Peki, yeni koronavirüs varyantı hangi ülkede görüldü? Ortaya çıkan yeni varyanta dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüs salgını ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve çok kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünyanın dört bir noktasında aşılama çalışmaları devam ederken yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında ortaya çıkan Omicron, Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü. Yüksek yayılma hızı ile endişe seviyesinin önemli ölçüde artmasına neden olan Omicron'dan sonra yeni bir varyant daha tespit edildi.

Yeni varyant, ilk olarak geçtiğimiz yılın aralık ayında Méditerranée Infection University Hospital Institute (IHU) kurumunda görevli bilim insanları tarafından tespit edildi. Bilim insanları, Alpes-de-Haute'de bulunan hastalarda yeni bir varyantın yer aldığını gözlemledi.

Ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantı, Fransa'nın Marsilya kentinde de 12 hastada görüldü. Varyantı ilk tespit eden departmanda görevli Prof. Philippe Colson, konuya ilişkin oldukça önemli açıklamada bulundu. Prof. Colson, yeni varyantı "IHU" olarak isimlendiridklerini duyurdu.

Yeni COVID-19 Varyantı, Aşılara Karşı Dirençli mi?

Bilim insanları, IHU varyantının yeni tip koronavirüs aşılarına karşı dirençli olduğunu açıkladı. Yapılan çalışmaya göre yeni koronavirüs varyantında 46 mutasyon yer alıyor. Omicron varyantında ise 32 farklı mutasyon bulunuyor.

IHU varyantında yer alan mutasyonlar arasında E484K ve N501Y'nin yer aldığı tespit edildi. E484K mutasyonunun aşıya karşı daha dirençli, N501Y mutasyonunun ise yüksek bulaşıcılık oranına sahip olduğu belirtildi. Dolayısıyla IHU'nun kısa süre içerisinde diğer ülkelere de yayılma ihtimali bulunuyor.

Fransa'da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantının henüz farklı bir ülkede görülmediği açıklandı. Varyantın şu anda Dünya Sağlık Örgütü tarafından da araştırılmadığı ifade edildi.

Omicron varyantının durumuna ilişkin önemli bilglier paylaşan bilim insanları, şu anda Fransa'daki koronavirüs vakalarının yüzde 60'tan fazlasını Omicron'un oluşturduğunu açıkladı. Ülkede bu zamana kadar toplamda 10,4 milyon kişi COVID-19'a yakalanırken 122 bin kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.