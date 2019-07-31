Yeni Crash Team Racing Nitro-Fueled Etkinliği Önümüzdeki Ay Başlıyor

E3 2019 haftasında açıklama yapan Activision ve Beenox, Crash Team Racing Nitro-Fueled için sezonluk etkinliklerin yapılacağını duyurmuştu. Bunlardan ilki olan Nitro Tour Grand Prix bu ayın başlarında yayınlanan güncelleme ile başlamıştı. Yeni bir pist, yeni karakterler, Wumpa jetonları ile Pit Stop üzerinden alınabilecek eşyalar, meydan okumalar derken etkinlik süresince bir dolu içerik oyun severlerin beğenisine sunulmuştu. Sırada ise diğer bir etkinlik var: Back N. Time Grand Prix. Geliştirici stüdyo Beenox, Activision günlük sayfası üzerinden yeni etkinlikle ilgili detayları paylaştı.

Back N. Time Grand Prix etkinliği PlayStation 4, Switch ve Xbox One platformları üzerinde 2 - 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bir önceki etkinlikte olduğu gibi Prehistoric Playground isimli yeni bir pist gelecek. Tam anlamıyla tarih öncesini yansıtan bu pistte gayzerler, duvar resimleri olan mağalar ve ortalıkta dolaşan dinozorlar ile oldukça tehlikeli yarışlar sizleri bekleyecek.

Etkinlikte ayrıca meydan okumaları tamamlayarak kazanacağınız Nitro puanları ile dolduracağınız Nitro Gauge ile açabileceğiniz birçok ödül bulunacak. Bronze Tier'da Nostalginator isimli yeni bir arabayı ve Baby T. karakterini açabileceksiniz. Gold Tier'da ise Mammoth isimli bir diğer araba ve "Fake" Baby T. karakteri açılabilir olacak.

Hazır ödüllerden bahsediyorken, Pit Stop için de yeni içerikler gelecek. Baby Crash, Baby Coco, Sabertooth Pura ve Mad Scientist Crash olmak üzere yedi yeni karakter ve karakter görünümleri, Probulot 2000 araç seti ve Lava Rock tekerlekleri, birçok yeni araç boyası ve çıkartmaları toplayacağınız Wumpa jetonları ile açabileceksiniz.

Eğer fazla vakit kaybetmek istemezseniz, bu kozmetik odaklı eşyalara ağustos ayı içerisinde sunulacak olan oyun içi ödeme seçeneği ile mağazadan satın alabileceğiniz Wumpa jetonları ile kısa yoldan sahip olabilmeniz mümkün olacak.

Haberimizin üst kısmında da bahsettiğimiz gibi, bu yeni sezonda da Nitro puanları kazanabileceğiniz meydan okumalar olacak. Toplamda on beş farklı meydan okuma olacak ve bunlar Quick, Daily, Weekly, Themed ve Pro olmak üzere beş farklı kategoriye ayrılmış. Bu meydan okumaların arasında bir önceki etkinlikten aşina olacağınız meydan okumalar da bulunacak. Yeni meydan okumaların arasında belirli bir süreliğine Power Slide yapmanızın gerekeceği Power Slide Master ve tüm yarışı ters kamera açısından oynamak durumunda kalacağınız Backward Compatible gibi meydan okumalar da yer alıyor.

Son olarak, Championship ve Nitro lider tabloların geri döneceği yeni sezon etkinliğinde her iki tabloda da ilk beş sırada yer alan oyunculara ek olarak Champion arabası ve Signature çıkartması hediye edilecek.