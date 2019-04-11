Yeni CTR Nitro-Fueled Fragmanında Ön-Sipariş Ödüllerini Görüyoruz

Crash Team Racing Nitro-Fueled için beklenen gün yavaş yavaş geliyor. Yıllardan sonra güzel bir nostalji olacak bizler için. Activision ve Beenox da oyun için yeni bir fragman daha yayınladılar. Oldukça kısa olan bu yeni fragmanda, ön-sipariş kostümlerini görme fırsatımız oluyor.

The Game Awards 2018 şovunda duyurulmuş olan Crash Team Racing Nitro-Fueled, 21 Haziran 2019 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve Switch için satışa sunulacak. Eğer sabırsızlığınıza yenik düşüp de şimdiden ön-sipariş ile almışsanız, çıkışıyla birlikte Crash, Coco ve Cortex için Electron Skins içeriği de sizin olacak demektir.

Karakterlere özel podyum kutlamalarının da yer aldığı eğlenceli fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler!

Orijinal Crash Team Racing Naughty Dog tarafından PlayStation için geliştirilmişti. Crash Bandicoot serisine farklı bir tadın katıldığı bu oyun, çıkışının üzerinden yirmi yıl sonra günümüz teknolojisi ile yenilenerek karşımıza çıkacak. Orijinal oyunun içeriğinin eksiksiz olarak karşımıza çıkacağı Crash Team Racing Nitro-Fueled, aynı zamanda Crash Nitro Kart oyunundaki on üç pistin tamamının da içeriğini barındıracak.