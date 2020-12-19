Teknik hataları ile Cyberpunk 2077 bu aralar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta içerisinde oyun için büyük boyutlu bir güncelleme yayınlanmıştı. Bugün itibarıyla yeni bir Cyberpunk 2077 güncellemesi daha yayınlandı.

İlk olarak 2012 yılında duyurulmuş olan aksiyon-rol yapma oyunu, birçok kez ertelendikten sonra geçtiğimiz hafta içerisinde satışa sunulmuştu. Ancak şu an için CD Projekt RED stüdyosunun başını derde sokmuş durumda. Öyle ki PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları teknik hata cennetine dönmüş olmasından dolayı şu etapta oynanamaz haldeyken, PC versiyonuda da oyuncuların keyfini kaçırmış durumda. Yakın bir zaman önce Sony tarafı oyunu PlayStation mağazasından kaldırmış ve tüm iade taleplerinin kabul edileceğini söylemişti. Microsoft da benzer bir yoldan gidiyor ama Cyberpunk 2077’nin Xbox mağazasındaki satışına devam edilmekte olduğunu görebiliyoruz.

Öte yandan, CD Projekt RED sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile oyunun en kısa sürede düzeltileceğini söylemişti. Bu bağlamda Ocak ve Şubat aylarında iki büyük güncellemeye ek olarak, bu hafta içerisinde de bir güncellemenin yayınlanacağını söylemişti. Beklenen güncelleme ise sonunda yayınlandı.

Yeni Cyberpunk 2077 Güncellemesi Neler Sağlıyor?

Oyunun resmi internet sayfasından paylaşılan detaylara bakılırsa, araştırma görevleriyle ilgili otuzdan fazla dahil olmak üzere, oynanış, görsellik, kullanıcı arayüzü, performans ve kararlılık ve PC ve konsollara özel hata çözümlemeleri ve iyileştirmeler sunuyor. Mesela genel olarak yapay zeka karakterlerinin siper almadaki reaksiyon süreleri iyileştirilirken, çatışma sırasında uzak mesafeden sivilleri öldürmek için gereken atış sayısı düzeltiliyor ve ekranda görünmeyen patlamalarda artık ses çıkacak. PlayStation 4 ve Xbox One tarafında ise artık oyunu birkaç kez başlatmadan sonra ayarların sıfırlanması sorunu bir daha yaşanmayacak. Ayrıca Chromatic Aberration ve Film Grain ayarları açık olduğundaki görüntü keskinliği iyileştiriliyor.

17 GB boyutundaki bu son güncelleme henüz PC tarafında yayınlanmış değil ama yakın bir zamanda yayınlanması bekleniyor. CD Projekt RED tarafından belirtilene göre, 1.05 güncellemesinde PC tarafına özel olarak dört ve altı çekirdekli AMD Ryzen işlemcileri için core/thread kullanımı iyileştirilecekken, sekiz, on iki ve on altı çekirdekli işlemciler için herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Bunun yanı sıra, giriş kısmının sonunda yaşanan çökme sorununun önüne geçilebilmesi için AVX desteği sunmayan işlemciler için AVX kullanımı kaldırılacak iken çökmeye ve araştırma görevlerinin engellenmesine yol açan fonksiyonların devreye girmesini önlemek amacıyla hata ayıklama konsolu devre dışı bırakılacak. Ne var ki hata ayıklama konsolunun kaldırılması modifikasyon üreten topluluğun desteklenmeyeceği anlamına gelmiyormuş. Daha fazla bilgilendirme, ilerleyene zaman zarfında yapılacakmış.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, önümüzdeki ay ve Şubat ayında iki büyük güncelleme daha yayınlanacak. Bu güncellemeler ile büyük sorunların giderilmesi ve başta PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları olmak üzere Cyberpunk 2077 oyununun oynanabilir hale gelmesi hedefleniyor. Gelişmeleri takipte olacağız.