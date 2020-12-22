Yeni Bir Cyberpunk 2077 Hatası Daha Keşfedildi!

İlk çıktığı günden bugüne kadar bir hayli zaman geçmesine rağmen video oyunundaki hatalarla hala gündemde kalmayı başaran video oyununda yeni bir hata daha keşfedildi. Yeni Cyberpunk 2077 hatası diğer hatalardan biraz daha farklı görünüyor. Bir Reddit kullanıcısının keşfettiği sorunla yalnızcca trafiğe uzaktan bakıldığı zaman karşılaşılabiliyor.

Uzaktan Trafiğe Bakıldığında Karşılaşılan Cyberpunk 2077 Hatası

Oyuncular, son zamanların en çok tartışılan açık dünya video oyununda yeni bir hata daha keşfetti. Bu hata, NPC (Oyuncu Olmayan Karakter) tarafından sürülen arabalardan meydana gelen trafiğe uzaktan bakıldığında meydana geliyor.

CD Projekt RED’in mükemmel atmosfere sahip ve bazı ünlülerin yer aldığı video oyunu söz konusu hatalar görülmeye devam ettikçe maalesef ki oyuncuların beklentilerini karşılamakta güçlük çekiyor.

Oyuncuları video oyununa dair en çok rahatsız etmekte olan sorun, video oyununda yürürken dahi karşılaşılabilecek çoklukta hatalar oldu. Bu hataların çoğu her ne kadar komik hatalar olsa da oyuncular iyi bir oyun deneyimine sahip olmamaktan ötürü şikayetlerini dile getirmeye devam ediyor. Örneğin araç kullanırken karakterin pantolonunun aniden kaybolması veya düşman karakterlerin görev sırasında savaşa ara verip kenara geçmesi söz konusu komik ve rahatsız edici hatalara verilebilecek örneklerden sadece birkaç tanesidir.

Oyunu asıl oynanamaz hale getiren hata, video oyununun hiç beklenmedik bir zamanda çökmesidir. Assassin's Creed Unity'de de yer alan karakter hatasını tekrardan gündeme getiren ve birçok oyuncunun duygulanmasına sebebiyet veren video oyunu, geçtiğimiz günlerde ise kayıt dosyasının belirli bir boyutu aştıktan sonra otomatik olarak bozulması ile tartışma konusu olmuştu. Sorun hem CD Projekt RED forumunda hem de Reddit’te paylaşılmıştı. Bu sorunları dile getiren kişilerin ortak noktası ise kayıt dosyasının 8 MB’ı geçtikten sonra bozulması olmuştu.

Oyunla ilgili paylaşılan son hata, Reddit kullanıcısı LordSephiran’dan geldi. Kullanıcı, geçen hafta Cyberpunk 2077'de oyuncu olmayan karakterler tarafından sürülen arabalara göz atarken bir hata keşfetti. LordSephiran’ın önündeki manzara ise eski video oyunlarının grafiklerini anımsatıyordu. Kullanıcı, Reddit’te paylaşmış olduğu gönderide “Bunu gördüğümde ruhumun bedenimden ayrıldığını hissettim” ifadelerini kullandı.