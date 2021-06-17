DACIA Logosu Yepyeni Bir Görünüme Kavuştu

DACIA logosu baştan aşağı değişti. Şirket, stratejisinin önemli bir parçası olarak gördüğü yeni logosunun tanıtımını yaptı. Yeni logo, öncekinden farklı olarak sadelik ve sağlamlık hissiyatı ile ön plana çıkıyor.

Yeni DACIA Logosu Nasıl Görünüyor?

DACIA'nın yeni görsel kimliğini oluşturan logo, iddialı bir markanın göstergelerini taşıyan amblemi ile dikkatleri üzerinde topluyor. Şirketin logosu, ilk günden bu yana geçen süre boyunca şirkete eşlik eden ve markanın özünü ortaya çıkarmaya odaklanan tasarım ekibi tarafından tasarlandı.

Şirketin yeni görsel kimliğinin merkezine yerleştirilen logo, çok önceden beri var olan bir sağlamlığı ve denge hissiyatını çağrıştırıyor. Birbirlerinin ters görüntüleri olan “D” ve “C” harflerinin şekli değiştirilerek markanın kompakt ve zeki ruhu ön plana çıkarılıyor. Logonun geometrik çizgileri, harf dizisine mekanik bir hareket hissi veriyor.

Şirketin görsel kimliğinde kullanılan amblem, aralarında oldukça sıkı bir ilişki bulunan zincirin halkalarını anımsattırıyor. Logoda yer alan "D" ve "C" harflerinin bir araya gelmesi ile oluşan logo, markanın özünü harika bir şekilde gözler önüne seriyor. Logonun basitliği, markanın kolaylıkla tanımlanmasına da büyük bir kolaylık sağlıyor.

Tasarım aşamasında özellikle sadelik ve kolaylık üzerinde duran tasarım ekibi, logonun her gün milyonlarca insanın kullandığı Dacia modellerinin sağlam yapısını tam olarak yansıtmayı başarıyor. Logonun daha küçük geliştirilmesi ise Dacia'nın genel olarak temel gerekliliklere odaklanan bir marka olduğuna işaret ediyor.

Her bir parça daha fazla dijital içerik için yeni fırsatlar oluştururken bir yandan da diğerleri ile uyumlu hale gelmesine yardımcı oluyor. Logoda yer alan ok şeklindeki "D" harfi, tasarımın bütününü işaret ederken yüzü geleceğe dönük bir markanın yarattığı hareket hissini de gözler önüne getiriyor.

Dacia’nın otomotiv endüstrisindeki temel gereklilikleri sürekli olarak yeniden tanımlayan bir marka olduğunu belirten Dacia CEO’su Denis Le Vot, logo ile ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Hem erişilebilir hem de cazip olmayı başarabiliyoruz. Pazardaki konumumuz başladığımız ilk günden bu yana kendimize özgü olurken, gelecek yıllarda büyümeyi sürdüreceğiz."

Markanın yeni kimliği, Haziran 2021'den itibaren markaya özel siteler, reklamlar ve broşürler aracılığı ile hayata geçirilmeye başlanacak. Dacia satış noktaları, 2022'nin başından itibaren kademeli olarak yeni marka kimliğine geçecek. 2022'nin ikinci yarısından itibaren araçlarda yeni logo ve amblem kullanılacak.