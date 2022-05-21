Yeni Daredevil Dizisi Geliyor

Yeni Daredevil dizisi, izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yaşanan bir gelişme, popüler süper kahramanın yeni dizisine ilişkin birçok bilgiyi gün yüzüne çıkardı. Peki, söz konusu yapım hangi platformda yayımlanacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

Marvel evreninde en sevilen süper kahramanlardan bir tanesi olan Daredevil’in dizisi 2015 yılında yayımlamaya başlamıştı. İlk bölümlerinden itibaren çok büyük bir beğeni toplayan dizi, 3 sezonun ardından 2018 yılında sona ermişti.

Toplamda 39 bölümden oluşan dizinin sona ermesi, büyük tepki toplamıştı çünkü diziyi çok sayıda izleyici severek izliyordu. Yıllardır söz konusu yapım ile ilgili bir gelişme yaşanmasını bekleyen izleyicileri oldukça sevindirecek bir bilgi paylaşıldı.

Yeni Daredevil Dizisi Ne Zaman Çıkacak?

Variety’de yer alan habere göre Daredevil dizisi üzerinde çalışılıyor. Şimdiden merak içerisinde beklenmeye başlayan dizi ile ilgili bazı önemli bilgiler paylaşıldı. Aktarılan bilgilere göre Matt Corman ve Chris Ord dizinin yönetici yapımcılığını üstleniyor.

Dizinin Disney+ isimli popüler dijital yayın platformu üzerinden yayımlanacağı ileri sürüldü. Geçtiğimiz aylarda Disney Plus Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli olmuştu. Popüler dijital yayın hizmeti çok yakında Türkiye’de de hizmet vermeye başlayacak. Bu sayede belirli bir ücret karşılığında Disney Plus’ın içerik kütüphanesine erişilebilecek.

Merak içerisinde beklenen süper kahraman dizisinin yeni bir dizi olarak mı yoksa 2015 yapımı dizinin devamı şeklinde mi olacağı henüz bilinmiyor. Dizinin Disney Plus platformunda hangi tarihte yayımlanacağına dair de henüz bir bilgi mevcut değil.

Söz konusu süper kahraman dizisinin yapım aşamasında olduğuna ilişkin bir süredir çeşitli iddialar ortaya atılıyordu. Daredevil dizisinin yıldızları arasında yer alan Charlie Cox ve Vincent D'Onofrio'nun son Marvel projelerinde yer aldığı düşünüldüğünde, ortaya atılan iddianın doğru çıkma olasılığı oldukça yüksek.

Charlie Cox, 2021 yılında vizyona giren ve çok sayıda izleyici tarafından büyük beğeni toplan Spider-Man: No Way Home (Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok) isimli yapımda Matt Murdock’ı bir kez daha canlandırdı.

Vincent D'Onofrio ise Disney Plus isimli dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanan Hawkeye dizisinde Kingpin olarak bilinen Wilson Fisk rolünü yeniden canlandırdı. Marvel, henüz söz konusu yapım ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı ancak Corman ve Ord’un işe alınması ile beraber proje hız kazanmış gibi görünüyor.