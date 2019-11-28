Yeni Darksiders Genesis Fragmanıyla Strife Karakteri Tanıtılıyor

THQ Nordic ve Airship Syndicate, Darksiders Genesis için yeni fragman yayınlamaya devam ediyorlar. Darksiders serisinde ilk defa yöneteceğimiz Strife (Çatışma) karakterini yeni fragman ile tanıma fırsatımız oluyor.

Fragmanda anlatılana göre, Strife en iyi iki dostu olan Mercy (Merhamet) ve Redemption (Kefaret) ile sayısız düşmana karşı göğüs germiş. Güçlü kalkanı da bu mücadelesi sırasında karakterimize oldukça büyük avantaj sağlamış. Bununla birlikte Strife karakterinin atının adının da bu fragman ile Mayhem (Kargaşa) olduğunu öğreniyoruz.

Yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!

Darksiders Genesis konusu

Cennet ve Cehennem arasında patlak veren savaşı durdurmak ve varoluşun dengesini sağlamak isteyen The Council, bu görevi yerine getirmesi için Mahşerin Dört Atlısı grubunu kurar ve onlara ulaşılamaz bir güç bahşeder. Ne var ki, bu gücün bir de bedeli olmuştur: Kendi türlerinden kalanları yok etmek.

Cennette yaşanan trajedinin etkisinden kurtulamayan War (Savaş) ve Strife (Çatışma) için sıradaki hedef Şeytan Kral Lucifer olacak. Konuya göre Lucifer, cehennemin dört bir yanındaki usta şeytanlara güç bahşederek cennet ve cehennem arasında dengeyi bozmanın planlarını yapıyormuş. War ve Strife ise hem bu ustaları avlamaya, hem plan hakkında bilgi toplamaya, hem de denge için tehdit oluşturan komployu ortadan kaldırmaya çalışacaklar.