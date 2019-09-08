Yeni Darksiders Genesis Fragmanıyla War'u Tanıyoruz

Darksiders serisinin dördüncü ana oyunu için bir çalışma var mı bilmiyoruz ama THQ Nordic ve Airship Syndicate arayı Darksiders Genesis ile dolduracaklar. İlk oyunun da öncesinin anlatılacağı yeni oyunda olayların nasıl başladığını görme fırsatımız olacak. Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Darksiders Genesis için yeni bir fragman daha yayınlandı. Introducing War isimli fragman ile bizlere oyundaki War karakteri tanıtılıyor.

Mahşer'in Dört Atlısı grubunun en genci olan War, genç olmasına rağmen oldukça deneyimli. Chaoseater silahı ve dayanıklı koruma kalkanı ile bir sürü düşmanın üstesinden gelen karakterimizin en sadık dostu ise atı Ruin olacak. Kıyameti başlattığı için suçlanmış olan War, The Charred Council tarafından yüz yıldan fazla bir zaman hapis tutulmuştu.

Tercihimize göre War veya kardeşi Strife karakterini seçeceğimiz Darksiders Genesis oyununu kooperatif desteği sayesinde arkadaşınızla da oynayabileceksiniz. Konu olarak cehennemin dört bir yanındaki usta şeytanlara güç bahşeden Lucifer, cennet ve cehennem arasında dengeyi bozmanın planlarını yapıyor. War ve Strife olarak bizler de hem bu ustaları bertaraf etmek hem de bilgi toplayarak bahsi geçen komployu bozmaya çalışacağız.

Bu yıl içerisinde satışa sunulacak olan Darksiders Genesis, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC (Steam) ve Stadia için geliştiriliyor.