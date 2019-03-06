Yeni Days Gone Videoları ve Ekran Görüntüleri Yayınlandı

Çıkış zamanı yaklaştıkça, Sony ve Bend Studio da Days Gone için tanıtımları artırmaya devam ediyorlar. PlayStation 4 platformuna geliştirilmekte olan oyun için yeni videolar ve ekran görüntüleri yayınlandı.

Days Gone için Arap Atı tanımlamasını yapabiliriz herhalde. E3 2016 fuarı sırasındaki duyurusu ile dikkatleri üzerine çekmiş olsa da aradan geçen zaman içerisinde, oyunu deneme fırsatı bulan oyun dünyasının önde gelen oyun sitelerinin açıklamaları ile bekleneni pek veremeyeceği düşünülüyordu. Ne var ki Days Gone ile ilgili yeni kartların masaya koyulmasıyla, bu düşünce büyük ölçüde değişiyor.

Sizlerle daha önceden paylaşmış olduğumuz haberimizde de belirttiğimiz gibi Sony ve Bend Studio, geçtiğimiz ayın sonlarına doğru Days Gone World Press Tour düzenlenmişti. Oyunun tamamlanmasına yakın olan versiyonunun yer aldığı bu tura, oyun dünyasının önde gelen oyun siteleri de katılımda bulundular. Ne var ki ambargo nedeniyle Days Gone oyununu denedikleri sırada kaydettikleri oynanış görüntülerini hemen yayınlamaları mümkün olmamıştı. Ambargo bugün itibarıyla kaldırıldı ve birçok farklı oynanış videosu da Youtube kanalları üzerinden yayınlandı.

Oyun ile ilgili daha önceden görmediğimiz yeni oynanış videolarını aşağıdan izleyebilir ve yeni ekran görüntülerine yine aşağıdan göz atabilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!