Yeni Devil May Cry Oyunu Duyuruldu!

Bir süredir yeni Devil May Cry çıkaracağının sinyallerini veren Capcom'dan beklenmedik bir hamle geldi. Şirket, Devil May Cry serisinin mobil haklarını Çinli Yunchang Game'e sattığını duyurdu. Çinli şirket ise hemen geliştirme sürecine başladıklarını ve yakın zaman sonra yeni Devil May Cry oyununun piyasaya çıkacağını söyledi.

Bütün söylentiler, Devil May Cry serisinin baş kahramanlarından Dante'nin seslendirmeni tarafından yapılan açıklamalarla başlamıştı. "Yeni DmC oyunu geliştiriliyor mu?" sorusuna "Şu an buna cevap veremem." şeklinde cevap veren Nils Hognestad, böylece bütün okların Capcom'a çevrilmesine sebep olmuş ve yeni DmC söylentilerini hızla yaymıştı.

Son günlerde serinin hayranları dört gözle yapılacak resmi açıklamayı beklerken, hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Çinli oyun geliştiricisi Yunchang Game, Devil May Cry serisinin mobil taraftaki oyun haklarını satın aldıklarını ve hemen oyunu geliştirmeye başladıklarını açıkladı. Oyunun DmC serisinde gördüğümüz çatışma dinamiklerine benzer yapıya sahip olacağının altı çizilirken, Devil May Cry: Pinnacle of Combat adı verilen oyunun Unity 3D motoruyla geliştirildiği de verilen bilgiler arasında yer aldı.

Çok oyunculu modlar destekleyeceği söylenen Devil May Cry: Pinnacle of Combat'ın hangi karakterleri içereceğine dair de henüz açıklama yapılmadı. Dante, Vergil, Nero, Trish ve Lady gibi tonla ikonik karakter barındıran serinin hangi karakteriyle mobil dünyaya adım atacağı bilinmezken, oyunun Android ve iOS platformları için 2018 içerisinde çıkacağı belirtildi.