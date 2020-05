Yeni DiRT Oyunu Yakında Duyurulacak

Codemasters, DiRT serisinin hayranlarını ve ralli meraklılarını yakından ilgilendiren yeni bir paylaşımda bulundu. Buna göre yeni bir DiRT oyunu yakın bir zamanda duyurulacak. Dahası ise, sıradaki DiRT Rally için çalışmalara da başlanmış.

Hatırlayacağınız üzere Mart ayı içerisinde DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition duyurulmuş ve 27 Mart 2020 tarihinde de satışa sunulmuştu. Colin McRae: FLAT OUT Pack dahil oyun için yayınlanmış olan tüm içeriklerin bir arada bulunduğu bu sürümün duyurusu sırasında, ekip olarak oyunun sayfasının büyük ölçüde kapatıldığını da öğrenmiştik ki; bu artık sıradaki DiRT Rally'yi beklemeye başlamamızın işaretiydi.

Codemasters, yakın bir zaman önce resmi forum sayfası üzerinden yeni bir güncelleme paylaştı. DiRT Rally 2.0 ile sergilenen performans hakkında genel bir yorum yapan ve ilgi gösteren herkese teşekkür eden Amerika menşeli yayıncı, oyun için Seasons adı altında daha başka ek içeriğin yayınlanmayacağını bir kez daha yineledi. Ne var ki bu, oyuna olan desteğin sona ereceği anlamına gelmiyormuş. Ufak çaplı da olsa güncellemeler ve daha başka çeşitli sürprizler olacakmış. Bunların yanı sıra günlük, haftalık ve aylık meydan okumalar ve eSpor odaklı planlar da yapılıyormuş.

Yeni DiRT Oyunu Yakın Bir Zamanda Duyurulacak

Paylaşılan güncellemede tek değinilen DiRT Rally 2.0 değildi. Yakın bir zamanda yeni bir DiRT oyununun duyurulacağına da işaret edildi. DiRT Rally ekibinden ayrı bir Codemasters stüdyosu tarafından geliştirilen bu oyun, bir yandan serinin özüne sadık olacakken yepyeni bir deneyim de sunacakmış.

Son olarak, DiRT Rally serisinin yeni oyunu üzerindeki çalışmalara başlamış. Elbette henüz bir detay verilmiş değil ama ekibin çıtayı çok daha üst seviyelere çıkartacak büyük planları varmış. Yeni oyun çok büyük ihtimalle PC ve yeni nesil konsollar için geliştiriliyor olmalı ki zaten bir süre herhangi bir yeni gelişmenin olmayacağı da söylenmiş. Bakalım nasıl bir geri dönüş yapacaklar? Gelişmeleri takipte olacağız.