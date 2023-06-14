Yeni DLSS Destekli Oyunlar Açıklandı: F1 23 ve Dahası!

NVIDIA'nın GeForce RTX ekosistemi, 300'den fazla DLSS oyunu ve 70'ten fazla Reflex destekli oyunla desteğini genişletiyor.

2023 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın resmi oyunu olan F1 23, NVIDIA DLSS teknolojisi sayesinde GeForce RTX oyuncularına yüksek performans sunarak 16 Haziran'da piyasaya çıkıyor. Ayrıca NVIDIA Reflex ile daha düşük gecikme süresi sağlıyor.

F1 23'e ek olarak, Ratchet & Clank: Rift Apart, 26 Temmuz'da piyasaya sürülecek ve NVIDIA Reflex ile DLSS 3'ü destekleyecek. Ayrıca DLSS 2 performans optimizasyonu Daydream: Forgotten Sorrow, Layers of Fear ve Strayed Lights gibi diğer oyunlara da geliyor.

NVIDIA DLSS 2'nin uygulanmasıyla, GeForce RTX ekran kartlarına sahip masaüstü bilgisayar kullanıcıları, lansmandan itibaren F1 23'te iyileştirilmiş kare hızları deneyimleyecek. Ayrıca yayın sonrası bir güncelleme NVIDIA DLSS 3 desteğini sunacak.

Yeni DLSS Destekli Oyunlar

Yakında çıkacak yeni DLSS destekli oyunlar ise şu şekilde: