Yeni DMC 5 Demosu Öncesi İki Yeni Video Daha Yayınlandı

Bu yıl, Capcom için oldukça kazançlı bir yıl daha olacakmış gibi görünüyor. Geride bıraktığımız Ocak ayında satışa sunulmuş olan Resident Evil 2 (2019) satış anlamında oldukça başarılı bir performans gösteriyor. Sırada ise 8 Mart 2019 tarihinde satışa sunulacak olan Devil May Cry 5 var. Uzun zamandan sonra yeni bir oyunla gündeme gelen seri, beklenen kaliteli dönüşe imza atacak. Aynı zamanda da Devil May Cry 4 oyununda yarım kalan konuyu devam ettirecek. Bugün itibarıyla PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yeni bir demo yayınlanacak. İkinci demo öncesinde, Capcom, Devil May Cry 5 ile ilgili yeni videolar yayınladı.

Videolardan ilki, seri ile ilk olarak Devil May Cry 5 oyunu ile tanışacak olanlara yönelik hazırlanmış. Yaklaşık altı buçuk dakika civarı bir uzunluğu olan videoda, serinin hikayesi, ara sahneler ile de desteklenerek genel olarak toparlanıyor.

Uzun yıllar önce, bir şeytan tek başına insanlık adına yeraltı dünyasının imparatoru ile mücadeleye girmişti. Eğer bu mücadeleyi kazanırsa, yeraltı dünyası ebediyen mühürlenecekti. Bu şeytan, serinin ilk oyununda yönettiğimiz Dante karakterinin babası Dark Knight Sparda idi. Sparda efsanesi yayılmaya devam etti ve insanlık tarafından saygı görmeye başlamıştı. Ne var ki yıllar geçtikçe, eylemleri ve şeytanların varlığı unutulmaya başlanmıştı. İki bin yol sonrasında ise yeraltı dünyasının mührü zayıflamaya başlamış ve Şeytan İmparator Mundus, emri altındaki güçleri intikam için Sparda'nın eşi ve ikiz oğullarının peşinden göndermişti. Ne yazık ki Sparda'nın eşi Eva öldürülmüşken, oğullarından biri olan Vergil de kayıplara karışmıştı. Hayatta kalan diğer oğlu Dante olmuştu ve Dante, yaşanan bu olaydan sonra intikam yemini ederek yola çıkmıştı.

İkinci video ise, bugün yayınlanacak olan ikinci demodan bir oynanış bölümünü gösteriyor. Bu sayede, Devil May Cry 5 oyunundaki özelleştirme sistemini de görebiliyoruz. Bildiğiniz gibi oyundaki özelleştirmeyi, ilk defa bu oyunda göreceğimiz Nico karakterinin kişisel dükkanı üzerinden yapabileceğiz. Bu zamana kadar bu sistem ile ilgili olarak Capcom tarafından görsel bir materyal sunulmamıştı ama artık nasıl olduğunu öğrenebileceğiz.