Yeni Dodge Challenger’a Elektrikli Motor Desteği Geliyor

Amerikan spor otomobilleri denilince Ford Mustang ile birlikte ilk akla gelen modellerden birisi olan Dodge Challenger, yeni modeliyle önemli bir değişim geçirmeye hazırlanıyor. Son yapılan açıklamalara göre, Challenger hibrit bir versiyona kavuşacak.

Detroit News’in haberine göre, Dodge Challenger’ın yeni modeli elektrikli motor desteğine sahip olacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan FCA (Fiat Chrysler Automobiles) CEO’su Mike Manley, otomobildeki mevcut platformun, elektrifikasyonu mümkün kılan yeni ve daha hafif bir platform ile değiştirileceğini söyledi. Ortaya atılan iddialarda, Dodge Challenger’ın kaputunun altında elektrikle desteklenen 2.0 litrelik dört silindirli bir motor yer alacak ve aracın başlangıç fiyatı yaklaşık olarak 30 bin dolar (yaklaşık 160 bin TL) seviyesinde olacak.

Detroit Otomobil Fuarı’nda konuşan Manley, "Gerçek şu ki, şu anda kullanmakta olduğumuz teknoloji ve platformlar değişime ihtiyaç duyuyor, 2020 yılının ortalarına kadar var olmaya devam edemezler. Yeni teknoloji beraberinde çok fazla ağırlık getirecek, bu nedenle aracın aktarma organlarını daha farklı bir şekilde düşünebiliriz. Otomobillerimizi gerçekten desteklemek için elektrifikasyonu kullanabiliriz." dedi.

Dodge Challenger’ın bu alanda yalnız değil; Ford da serisine, Mustang tabanlı elektrikli bir SUV modeli eklemek istiyor. Ayrıca Corvette de ortadan motorlu Zora modeliyle bu yıl içerisinde hibrit bir modele kavuşacak. Hatta söylentilere göre ortadan motorlu Corvette modeli 1.000 beygir güce ulaşabilecek.

CEO Manley’in röportajda belirttiği gibi, "Amerikan spor araçlarının geleceğinde elektrifikasyon mutlaka yer alacak." Ancak yeni Dodge Challenger’ı yollarda görebilmemiz için bir süre daha beklememiz gerekecek. Çünkü marka, yeni modelin 2020 yılının ortalarında piyasaya çıkarılacağını söylemişti.