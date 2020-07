Bilim Kurulu Üyesi Uyardı: Yeni Domuz Gribi için Önlemler Alınmalı

Henüz yeni tip koronavirüs ile uğraştığımız şu dönemlerde G4 H1N1 olarak adlandırılan ve küresel ölçekte salgın riski taşıyan yeni bir domuz gribi türü keşfedildi. Bu konu hakkında merak edebileceğiniz detayları zaten sizlerle paylaşmıştık. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yaptığı açıklama sırasında yeni domuz gribi hakkında kritik bazı detaylara değindi. İşte açıklamanın öne çıkan satırları!

Yeni Domuz Gribi Pandemi Riski Taşıyor

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ateş Kara, attığı tweette aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Çin'de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün "G4 H1N1", domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiği bildirildi. Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı. Lütfen; mesafe, maske, el yıkama."

SARS-CoV-2 ya da diğer pek çok virüsten korunmak için uygulayabileceğiniz mesafe, maske ve hijyen kuralları sizi virüsle enfekte olmuş kişilerden koruyacağı gibi, virüsle enfekte olmanız durumunda başkalarını enfekte etme riskinizi oldukça düşük bir seviyeye indirgeyecektir.

Neler Yaşanmıştı?

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America ya da kısaca PNAS isimli bilimsel akademik dergide yayınlanan yeni bir çalışmaya göre Çin'deki araştırmacılar küresel bir salgın riski taşıyan yeni bir domuz gribi türü keşfetti.

G4 olarak adlandırılan bu türün 2009 yılında pandemiye neden olan H1N1 suşundan türediği tespit edildi. Virüs hayvandan insana geçiş aşamasını çoktan geride bırakmış olsa da insandan insana geçtiğine yönelik bir kanıt bulunamadı. Öte taraftan araştırmacılar bu yeni türün başka bir salgına yol açacağından endişe duyuyor.