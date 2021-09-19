Yeni Dota 2 Güncellemesi ile Bazı Bilgisayarlar Desteklenmeyecek

Yeni Dota 2 güncellemesi bazı oyuncuları oldukça üzecek çünkü Valve, oyunun çok yakında bazı bilgisayarlarda çalışmayacağını açıkladı. Peki, Dota 2 hangi bilgisayarları desteklemeyecek? Yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Yeni Dota 2 Güncellemesi, Eski Sistemleri Çalıştırmayacak

Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) türünün en başarılı örneği olan Dota 2 için bazı oyuncuları üzecek bir karar verildi. Valve tarafından yayımlanan blog yazısında oyunun bazı sistemlerde çalışmayacağı açıklandı.

Valve tarafından paylaşılan bilgilere göre Dota 2 çok yakında 32 bit Windows işletim sistemlerini ve 10.14'ten eski olan MacOS sürümlerini desteklemeyecek. Dolayısıyla dünyanın en popüler video oyunlarından bir tanesi olan Dota 2 eski sistemlerde çalışmayacak.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Valve, popüler MOBA oyununun DirectX 9 ve OpenGL'yi desteklemeyeceğini açıkladı. Başarılı video oyunu, OpenGL yerine Vulkan'ı destekleyecek ve DirectX 11'e geçiş yapacak.

Blog yazısında yeni Dota 2 güncellemesi ile birlikte Xaudio desteğinin sona ereceği ve SDL Audio'ya geçiş yapılacağı açıklandı. Valve, oyuncuların büyük bir kısmının bu değişikliklerden etkilenmeyeceğini çünkü çoğu bilgisayarın gerekli olan yeni teknolojilerin hepsini desteklediğini belirtti.

Söz konusu teknolojilerin neden kaldırıldığına yönelik önemli bilgiler paylaşan şirket, "Bu eski teknolojileri kaldırmak, geliştirme çabalarımızı düzene koymamıza ve daha iyi bir Dota deneyimi sağlamak için bu API'lerın daha yeni özelliklerini kullanmamıza olanak sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Windows İçin Dota 2 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü

İşlemci: Intel Dual Core / AMD 2.8 GHz

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600 / 9600GT - AMD Radeon HD 2600 / 3600

Depolama Alanı: 15 GB Kullanılabilir Alan

DirectX: Sürüm 9

Mac OS X İçin Dota 2 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: OS X Mavericks 10.9 veya üstü

İşlemci: Intel Dual Core

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA 320M veya üstü / Radeon HD 2400 veya üstü / Intel HD 3000 veya üstü

Depolama Alanı: 15 GB Kullanılabilir Alan

Linux İçin Dota 2 Sistem Gereksinimleri