Yeni DualShock 5 Patenti, Kola Eklenecek Yeni Tuşları İşaret Ediyor

PlayStation 5 ile ilgili bazı teknik detaylar geçtiğimiz aylarda paylaşılmıştı ama merak edilen daha birçok teknik detay var. Buna yeni DualShock kolları da dahil. Ortaya çıkan patent resimleri ışığında, tasarım olarak DualShock 4 ile büyük ölçüde benzerlik gösteriyor ama kullanımda önemli farklılıkların olacağından şüphemiz yok. Hatta SIE Üst Yöneticisi Jim Ryan, DualShock 5'te kullanılacak olan teknolojiden de birazcık bahsetmişti. Yakın bir zaman önce ise kontrol kolu ile ilgili yeni bir patent başvurusu ortaya çıktı.

Daha çok rekabete dayalı oyunları oynayanlar düşünülerek hazırlanan DualShock 4 Back Button Attachment duyurusu sonrasında, bu sistemin DualShock 5 ile standart haline geleceği düşünülüyordu. Nitekim öyle de olacakmış gibi görünüyor. Daha önceden Sony tarafından alınan birçok patenti gündeme getiren Hollanda menşeli LetsGoDigital, Sony tarafından yapılan bir başka patent başvurusunu keşfetti. DualShock 5 için yapılan bu patent, 26 Aralık 2019 tarihinde yayınlanmış.

DualShock 5 ile ilgili yeni patente ait aşağıdaki resimde de gördüğünüz gibi kolun arka tarafına yeni tetikleyiciler ekleniyor. Konumlandırılmaları itibarıyla DualShock 4 Back Button Attachment ile benzerlik gösteren bu tuşların programlanabilir olacaklarını tahmin etmek çok da abes bir durum olmaz ama resmi açıklama olmadığı için havada kalacaktır.

Bir diğer enteresan detay ise ikinci resimde karşımıza çıkıyor. DualShock 3 ve DualShock 4 kollarındaki PS tuşu, DualShock 5 kolunda bulunmuyor.

Yeni nesil PlayStation konsolunun Şubat ayında gerçekleştirileceği iddia edilen PlayStation Meeting ile tam anlamıyla tanıtılması bekleniyor. Elbette bu arada bir takım yeni patent keşifleri olabilir. Bizler ise yeni gelişmeleri takipte olacağız. Sizler de gelişmeler için bizi takipte kalın.