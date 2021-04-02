Yeni Dying Light 2 Detayları Gelmeye Devam Ediyor

Hepimizin merak ettiği yeni Dying Light 2 detayları, uzun bir sürenin ardından geri dönüş yaptı. Bu hafta itibarıyla yapılan yeni röportaj ile geliştirilmekte olan oyun hakkında daha fazla detay gün yüzüne çıktı. İşte o detaylar!

Techland tarafından geliştirilmekte olan Dying Light 2, geçtiğimiz senenin erteleme haberinin ardından oldukça derin bir sessizliğe gömülmüştü. Bu sessizlik süresinde geliştirilme sürecinin yerinde sayıyor olmasına dair ortaya atılan iddialar bizleri bir hayli endişelendirmiş iken, yaşanan önemli ayrılıklar ise endişeleri biraz daha körüklemişti.

Geçtiğimiz haftalarda önemli açıklamalarda bulunmuş olan Techland, iddiaların aksine Dying Light 2 oyununun iptal edilmediğini söyleyerek yüreklerimize su serpmişti. Dahası ise oyunun devasa ve karışık bir yapısının olduğunu ve bunu bizlere olabildiğince kaliteli bir şekilde sunabilmek için zamana ihtiyaçlarının olduğunu da sözlerine eklemişti. Ayrıca sessiz kalınan süre boyunca da sıkı bir şekilde çalışıldığını, her şeyin son derece yolunda gittiğini ve yakın bir zamanda yeni detayların paylaşılmaya başlanacağını da öğrenmiştik.

Beklediğimiz ise bu hafta itibarıyla da beklediğimi detaylar yavaş yavaş gelmeye başladı. Wccftech sitesi Baş Oyun Tasarımcısı Tymon Smektala ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Yeni Dying Light 2 Detayları

Bir hatırlatma yapmak gerekirse, 2019 yılının sonlarına doğru Techland, ana Dying Light 2 hikayesinin on beş veya yirmi saat arası bir uzunluğu olacağını söylemişti. Smektala ise röportaj sırasında verdiği bilgiler ile tahmini oynanış süresinin yirmi saat olduğunu doğruladı. Ne var ki bu süre, hiçbir şeye takılmadan oynamanız durumunda geçerli olacak. Yan görevleri ve seçeneğe bağlı içerikleri de oynamak isterseniz, iki veya üç kat daha uzun bir oyun sizi bekliyor olacakmış. Hatta açılış bölümünün de yedi veya sekiz saatten fazla zaman yiyebileceği söyleniyor.

Röportajın ilerleyen kısımlarında, Dying Light 2 oyununun PlayStation 5 ve Xbox Series versiyonlarına da değinildi. Belirtilene göre, yeni nesil konsollarda üç farklı grafik modu bulunacakmış. Bu modlar, Quality, Performance ve 4K olarak sıralanıyorlar. Eğer Quality modunu seçerseniz, Işın İzleme teknolojisi ön plana çıkartılacak. Performans modunu seçerseniz 60 FPS ve üstü akıcılıkta oynamanız mümkün olabilecek iken 4K ise adından da anlaşılacağı üzere üst düzey çözünürlük kalitesi sunacak. Ne var ki Baş Oyun Tasarımcısı Tymon Smektala, bu modlar hakkında şimdilik daha fazla detay vermekten kaçındı.

Peki siz verilen yeni detayları nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.