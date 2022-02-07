Yeni Dying Light 2 Güncellemesi En Kritik Hataları Çözecek!

Dying Light 2, bu hafta içinde çıkacak olan bir sonraki yamada PC oyuncuları için bazı önemli düzeltmeler getiriyor ve beklediğiniz gibi konsol oyuncuları da kendi düzeltmelerini alacak. Söz konusu yeni Dying Light 2 güncellemesi bazı ciddi oyun bozan sorunları ele alıyor olacak. İşte detaylar!

Dying Light 2 Güncellemesi Nelere Odaklanıyor?

PC'de (Steam ve Epic oyuncuları için) gelen büyük değişiklikler arasında oyunun çökmesine neden olan hataların ve sonsuz siyah ekranların ortaya çıkmasıyla ilgili sorunların düzeltilmesinin yanı sıra co-op modunda "AI" ile bir soruna yönelik iyileştirmeler yer alıyor. Ayrıca güncelleme oyuncuların bir satıcıya satış yapmasını engelleyen hatayı da ortadan kaldıracak. DLSS performansına yönelik iyileştirmeler de geliyor ve bu da Dying Light 2'yi 4K'da oynamayı daha keyifli hale getirebilir.

'Üzerinde çalışıldı' olarak işaretlenen diğer kusurlar arasında fare, klavye sorunları ve çeşitli hikaye blokları (ilerlemenizi durduran hatalar) ve bir ölüm döngüsüne neden olan hata yer alıyor. Bu cephede ek grafik ayarlarıyla birlikte bazı ekstra kayıt için yedek kaydetme slotları da gelecek. PlayStation ve Xbox için, düzeltmelerin çoğu benzer - ve ek grafik ayarlarıyla, hareket bulanıklığı yapılandırması oyuncuların beğenisine sunulacak.

Co-op ile devam eden bağlantı kesilmelerini düzeltecek olan yama, ayrıca Xbox Series X için bir VRR modunu aktive edecek. Techland'in sorunları hızlı bir şekilde çözmeye çalıştığını görmek güzel, ancak bazı talihsiz insanların karşılaştığı son derece sorunlu bazı hatalar var. Umarım oyun bozan ve nadir karşılaşılan hataları da geliştirici ekip hızlı bir şekilde ortadan kaldırır.

Dying Light 2 Konusu

Dying Light 2 Stay Human, Dying Light'tan 20 yıl sonra, çeşitli parkur becerileri ile donatılmış Aiden Caldwell (seslendiren Jonah Scott) adlı yeni bir kahraman oyunun başrolünde yer alıyor. Oyuncular, şehirde hızlı bir şekilde gezinmek için çıkıntılara tırmanma, kayma, kenarlardan atlama ve duvar koşusu gibi eylemleri gerçekleştirebilir. Daha akıcı bir serbest koşu deneyimi sunmak için 3000'den fazla parkur animasyonu olduğu doğrulandı.

Kanca ve yamaç paraşütü gibi araçlar da şehirde gezinmeye yardımcı oluyor. Aiden, düşüşünü kırmak için ölümsüzleri de kullanabilir. Oyun çoğunlukla yakın dövüş tabanlıdır ve dövüşlerin çoğu yakın dövüş silahlarını kullanır. Yakın dövüş silahlarının sınırlı bir ömrü vardır ve oyuncu bunları savaşta kullandıkça bozulur. Arbalet, av tüfeği ve mızrak gibi uzun menzilli silahlar da kullanılabilir. Silahlar, zanaat parçaları için silahları parçalayarak bulunabilecek farklı planlar ve bileşenlerle yükseltilebilir.

Aiden, enfeksiyon nedeniyle insanüstü becerileri de kullanabilir. İlk oyunda da olduğu gibi, zombiler güneş ışığına maruz kaldıklarında yavaşlar, ancak geceleri daha agresif ve saldırgan olurlar. Oyun, oyuncuların özgürce keşfedebileceği Avrupa'da geçen devasa bir kentsel açık dünya olan The City'de geçiyor. Orijinal oyundan dört kat daha büyük olan harita, yedi ayrı bölgeye ayrılmıştır ve her birinin kendi simge yapıları ve konumları vardır.

Oyuncular şehri keşfederken, yeni eşyalar ve silahlar yapmak için farklı hurda ve kaynakları toplayabilirler. Oyunda, oyuncular farklı gruplar ve yerleşimlerle tanışır ve oyun dünyasının durumunu ve oynanamaz karakterlerin Aiden'ı nasıl gördüğünü temelden değiştirecek farklı kararlar almak zorunda kalırlar. Sonuçlar geniş kapsamlıdır, oyuncu başka bir yerleşimi tamamen yok ederken bir ulusa refah getirebilir. Belirli kararlar vermek, şehirdeki alanları açacak veya kapatacak ve oyuncuları birden fazla oyunu tamamlamaya teşvik edecek.

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