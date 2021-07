Bu hafta gerçekleştirilen yeni Dying 2 Know yayını ile yeni Dying Light 2: Stay Human fragmanı yayınlandı. Oynanışa ve düşmanlarımıza dair yeni detayların gün yüzüne çıktığı fragmanı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

Uzun süreli sessizliğin ardından yeni Dying Light 2: Stay Human detayları ile geri dönüş yapan Techland, bizleri yeniden heyecanlandırmıştı. İlk olarak Ask Me Anything (Bana Bir Şey Sor) bölümlerinin ardından Dying 2 Know adıyla bir Twitch yayını gerçekleştirilmişti. PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan Dying Light 2: Stay Human, 7 Aralık 2021 tarihinde Türkçe altyazı ve arayüz desteği ile satışa sunulacak.

Geride bıraktığımız zaman zarfında oynanış detaylarına ek olarak ana karakterimiz Aiden, GRE topluluğu, ana oyuna ilişkin birtakım detaylar dahil birçok yeni bilgi bizlerle paylaşılmış ve ön-sipariş ödüllerine ek olarak özel sürümler de detaylandırılmıştı.

Geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştirilen ilkin sonrasında, bu hafta içerisinde ikinci bir Dying 2 Know yayını gerçekleştirildi. Bu yayın sırasında yeni bir oynanış fragmanı, enfeksiyonlu düşmanlara yakından bakış ve hareket yakalamanın ve ses tasarımının sahne arkasını gösterildi.

Yeni Dying Light 2: Stay Human Fragmanı Detayları

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz Monsters isimli oynanış fragmanında, yeni parkur dinamiklerinin yanı sıra korkunun ön plana çıktığı kısımları görebiliyoruz. Hatırlayacağınız üzere, geliştiriciler tarafından yapılan açıklama ile yeni oyunun tamamıyla açık dünya ve yeni parkur dinamiklerine sahip olsa da ilk oyunun izinden gidildiğini belirtmişti. Buna ek olarak, senaryo ilerleyişindeki seçenekler ile oyun dünyasında hissedilir değişimler ile yüz yüze geleceğimize de dikkat çekilmişti.

Dying Light 2 Konusu

Harran şehrini cehenneme döndüren virüs ile bir kez daha mücadele edilmiş ve bir kez daha kaybedilmiştir. The City, çatışma dolayısı ile harabeye dönmüştür. Biz ise şehrin kaderini değiştirecek güce sahip Aiden rolünde olacağız. Ne var ki olağanüstü yeteneklerimizin bir bedeli olacak. Deşifre edemediğimiz anılarımız gittiğimiz her yerde bizi takip etmektedir ve biz de gerçeğin peşine düşecek ve kendimizi çatışmanın tam ortasında bulacağız.

Düşmanlarımızı ortadan kaldırıp dostlar kazanırken, yeteneklerimizi güçlendireceğiz. Gücü elinde tutanların arkasındaki karanlık sırları ortaya çıkartırken, hem tarafımızı seçecek hem de kaderimize karar vereceğiz. Ne var ki tüm bunları yaparken, insan olarak kalmayı aklımızdan çıkartmayacağız.