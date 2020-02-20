Yeni Dying Light Güncellemesiyle Yeni Bir Zorluk Seviyesi Eklendi

Dying Light, bu yıl beşinci yaşına girdi. Techland ise bütünüyle Dying Light 2'ye odaklanmış olmasına rağmen orijinal oyunu da desteklemeye devam ediyor. Bu hafta Dying Light için yeni bir güncelleme daha yayınlandı.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanan güncelleme, oyuna Story Mode adında yeni bir zorluk seviyesi, yeni patlayıcı cihaz, yeni silahlar ve ayrıntılı planlar, yeni kıyafetler ve yeni canlı etkinlikler ekliyor.

Story Mode zorluk seviyesinin detaylarına bakılırsa, zombilerin verecekleri hasar %25 oranında düşürülmüşken sizin vereceğiniz hasar ise %50 - 100 arasında artırılıyor. Yüksek yerlerden düştüğünüzde %50 daha az hasar alacaksınız. Normal ve güçlü saldırılar dayanıklılığınızdan %25 daha az götürecek. Sağlık paketleri iki kat etkili olacak. Ölmeniz durumunda %50 daha az deneyim puanı kaybedeceksiniz. Gündüz vakti %25 oranında uzarken gece vakti ise %25 oranında kısalacak. Tüccarlar satacağınız eşyalara %25 daha fazla para ödeyecekler. Kazanacağınız Legend deneyim ise %50 daha az olacak. Uçaklardan atılan ikmal sandıkları da iki kat daha uzun bir süre haritada kalacak.

Son olarak, Dying Light oyununun genelinde bazı ufak tefek hatalar için de çözümlemeler gerçekleştiriliyor.