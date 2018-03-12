Yeni e-Devlet Hizmeti Vasiyetname Olacak

Son zamanlarda hizmete aldığı yeni uygulamalarıyla vatandaşların ilgisini çekmeyi başaran e-Devlet üzerine Vasiyetname Sorgulama ekleneceği açıklandı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla vatandaşların kısa bir süre vasiyet sorgularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.

Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan çalışmanın ardından, ölen kişinin miras paylaşımına yönelik beyanları kapsayan vasiyetnamelerin kısa bir süre sonra e-Devlet üzerine aktarılacağı duyuruldu.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılan ummalı çalışmanın sonucunda bugüne kadar bakanlığa ulaşan birçok vasiyetname dijital ortama aktarılırken, çalışmaların yakın zaman sonra tamamlanacağı ve hizmetin bütün e-Devlet kullanıcılarına açılacağı belirtildi.

Uzun süredir üzerinde uğraşılan düzenlemenin son detaylarının da tamamlanmasının ardından e-Devlet’e başvuru yaptıklarını söyleyen Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yetkilileri, ölen kişilerin miras paylaşımına dair yaptıkları beyanların bundan sonra dijital ortamda rahatça görülebileceğini söylediler.

Hizmetin e-Devlet üzerinde aktif hale getirilmesinin ardından kullanıcıların oluşturulan alana vatandaşlık numaralarını girerek, vasiyetname sorgulaması yapabilecekleri vurgulanırken, uygulamanın 1 Ocak 2017 tarihi sonrasını kapsayacağının altı çizildi. Kısaca yakın zaman sonra 1 Ocak 2017 tarihinden sonra varsa ölen yakınlarınızın vasiyetnamelerine dair sorgulamalarını kolayca e-Devlet üzerinden yapabileceksiniz.