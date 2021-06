Yeni Elden Ring Detayları ve Görüntüleri Ortaya Çıktı

Uzun zamandır yeni bir gelişmenin yaşanmadığı FromSoftware oyunu sürpriz geri dönüşe imza attı. Etkileyici oynanış fragmanı sonrasında, yeni Elden Ring detayları ve görüntüleri de ortaya çıktı. İşte o detaylar!

Dark Souls serisi, Demon’s Souls, Bloodborne ve son olarak çıkan Sekiro: Shadows Die Twice ile karşımıza çıkan FromSoftware stüdyosunun sıradaki eseri Elden Ring olacak. E3 2019 fuarındaki duyurusu sonrasında sırra kadem basan yeni oyunun senaryosu için, bildiğiniz gibi Game of Thrones yazarı George R. R. Martin ile işbirliği yapılıyor.

İki yıllık bir sessizliğin ardından, dün gecenin Summer Game Fest yayınının kapanışında karşımıza çıkan Elden Ring için büyüleyici bir fragman yayınlanmıştı. Finalinde ise 21 Ocak 2021 tarihinde satışa sunulacak olan oyunun, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olduğunu öğrenmiştik.

Yeni Elden Ring Detayları ve Görüntüleri Büyülüyor

Yayınlanan oynanış fragmanı sonrasında, yayıncı konumundaki Bandai Namco Entertainment, Japonya menşeli stüdyonun yeni oyunu hakkında yeni detayları da bizlerle paylaştı. Hikayeye göre Erdtree kaynağı olan Elden Ring, Queen Marika the Eternal tarafından hüküm sürülen diyarlar arasında parçalara ayrılmış ve her bir evlat ve yarı tanrı da Great Runes adı altında bir parça alıyor. Ne var ki bu durum, The Shattering adı altında yeni bir savaşın başlamasına neden oluyor. Biz ise Queen Marika the Eternal evlatlarını ve yarı tanrılarını ortadan kaldırarak, Elden Ring parçalarını toplamak ve nihayetinde Elden Lord olmak için mücadele vereceğiz.

Senaryo boyunca devasa fantastik diyarlar, birbirine bağlı karmaşık zindanlar, yeşillikli ovalar, bataklıklar, dağlar ve kaleler dahil birçok farklı mekânı gezeceğiz. Dinamik hava durumu ve gece-gündüz değişiminin olacağı oyunda, seyahatlerimizi yürüyerek veya üstünde gerçekleştirebileceğiz. İster tek başımıza istersek de kooperatif olarak arkadaşlarımızla oynayabileceğimiz Elden Ring, karşımıza birçok farklı yapay zekâ karakterini de çıkartacak. Bu karakterlerin her birinin kendisine özgü amaçları olacak ve bu doğrultuda bize yardım edecek veya aşama kaydetmemize engel olmaya çalışacaklar. Ayrıca muhalifler ve ürkütücü yaratıklarla da mücadele etmek durumunda olacağız.

Elden Ring, FromSoftware stüdyosunun önceki oyunları gibi yine bir rol yapma oyunu olacağı için, kendi karakterimizi oluşturacağız. Oynayış stilimize göre kullanabileceğimiz çok çeşitli silahlar, büyüler ve yetenekler olacak. Bu bağlamda, karşılaşacağımız düşmanları gizlilik ile öldürebileceğimiz gibi, yardım için müttefik kuvvette çağırabileceğiz. Çatışmaların yanı sıra araştırmayı nasıl gerçekleştireceğimiz bize bırakılacak.

Resmi duyuru sonrasında yayınlanan yeni Elden Ring görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.