Yeni Elektrikli Fiat 500 Görücüye Çıktı

İkonik bir tasarıma sahip olan Fiat 500 modelinin tanıtımı gerçekleştirilmişti. Fiat şirketi, 500 model aracı için elektrikli bir seçenek sunacağını açıkladı. Elektrikli Fiat 500 modeli, tek bir şarj ile 320 km yol kat edebilecek.

Elektrikli Fiat 500 modeli, benzinli ve dizel seçeneklerine göre, 6 cm daha uzun ve geniş, 4 cm daha yüksek ve 2 cm daha uzun aks aralığına sahip olacak şekilde tasarlandı. 116 beygir gücünde bir motora sahip olan modelin pilleri, 42 kWh lityum-iyon. Elektrikli araç, 35 dakikada %85'e kadar pil dolumuna olanak sağlayan 85kW gücünde hızlı şarj özelliğine sahip.

9sn'de 100 km Hız

Elektrikli Fiat 500, 100 km hıza 9sn'de ulaşabiliyor. Maksimum hızı 150 km/s olarak belirlenen araç, 50 km hıza ise 3.1 sn'de ulaşabiliyor. Araçta, Normal, Range ve Sherpa sürüş modları bulunuyor. Sherpa modu, enerji tüketimi minimum seviyede olacak şekilde tasarlanmış. Araç içi navigasyon özelliği, sürücünün gitmek istediği yere kolay ulaşmasını sağlamanın yanı sıra en yakın şarj istasyonlarını da gösteriyor.

Fiat yetkilileri 500 modeli için dizel ve benzinli araçların üretimine devam edeceklerini açıkladı. Ancak elektrikli araçlara olan ilgi düşünüldüğünde, Fiat 500 elektrikli modeli, dizel ve benzinli alternatiflerini satışta sollayacak gibi duruyor. Bununla birlikte, Amerika'da daha çok kamyonları, transporterları, büyük araçları ile piyasada var olan Fiat şirketi, elektrikli 500 modeli için ABD satışlarıyla ilgili beklentilerinin olmadığını, yeni aracın ABD'de piyasaya sürülüp sürülmeyeceğinin henüz belli olmadığını belirtiyor.