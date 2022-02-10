Yeni Elektrikli Smart Aracı 2022'de Geliyor!

Smart, yeni ortağı Geely ile radikal bir ürün stratejisine girişiyor ve resmi olarak 1 numara seçilen Münih Otomobil Fuarı'nda sergilediği Concept #1'in üretim versiyonunu bu yılın sonlarına doğru açığa çıkaracak. Yeni elektrikli Smart aracı bu sene çıkışını gerçekleştirmiş olacak. İşte detaylar!

2022 Model Elektrikli Smart Aracı Özellikleri

Resmi test görüntülerinde üretim aşamasına neredeyse ulaştığı gösterilen #1, geçen yılki konsepte nazaran daha ince ve estetik ve tasarıma ev sahipliği yapıyor. Bu, Smart'ın "tamamen elektrikli premium otomotiv teknolojisi markası" olarak yeniden doğuşu kapsamında planlanan bir model olacak ve her biri, markanın bir "trend belirleyici" olarak tarihi imajını yeniden yakalama tutkusunun bir yansıması olarak 1# plakası kullanacak.

Test programı, 1 numaranın 0.29Cd'lik bir sürtünme katsayısına sahip olduğunu ve Smart'ın kendi segmentinde "en üst sıralarda yer alan bir başarı" olduğunu ortaya koydu. Gizli kapı kolları, aktif bir panjur ve yoğun kavisli kenarlar, hava direncini en aza indirmeye yardımcı olarak verimliliği artıracak. Smart, -40 derecelik sıcaklıklarda bile akü kontrol sisteminin "akü için optimum çalışma koşulunu koruduğunu" belirtti.

Otomobil aşırı koşullardan önemli ölçüde etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış. Smart'ın ilk EV'si, birinci sınıf hedeflere ve ileri teknolojiye vurgu yapan kompakt bir elektrikli crossover şeklini alıyor. 4290 mm uzunluğa, 1910 mm genişliğe ve 1698 mm yüksekliğe sahip olan bu model, ana şirket Mercedes-Benz'in EQA elektrikli crossover modeliyle boyut açısından yakın bir eşleşmeye sahip.

Araçta her iki uçta kısa çıkıntılar, panoramik açılır tavan, çerçevesiz kapılar ve "sağlamlığını" vurgulayan zıt siyah alt gövde elemanları yer alıyor. Arkadan menteşeli kapılar, tutamaklar yerine dokunmaya duyarlı ışık panelleri ile açılıyor; bu paneller, her iki uçta bulunan ayırt edici LED kümeleri ve benzersiz bir iç aydınlatma düzeni ile birlikte konseptin "dikkat çekici ışık ekranına" katkıda bulunuyor.

Smart, tekerleklerin otomobilin en köşelerine kadar itildiğini ve 2750 mm dingil mesafesinin "son derece geniş" bir iç mekana olanak tanıdığını ve bunun da beşinci bir koltuğa yer açtığını söylüyor. Teknik ayrıntılar şimdilik gizli tutuluyor, ancak gelecekteki Smart modelleri, "en yüksek düzeyde dinamik yol tutuşu ve pasif güvenlik" vaat eden Geely tarafından geliştirilen bir EV platformunda ev sahipliği yapacak.

Hızlı şarj, uzun pil ömrü ve kablosuz yazılım güncelleme desteği de yeni ürün serisinin özellikleri arasında yer alacak. Araç ile alakalı henüz bir fiyat aralığı ve çıkış tarihi paylaşılmış değil. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.