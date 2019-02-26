Yeni Elektron Mikroskobuyla Artık Atom Seviyesinde Video Kaydı Mümkün

Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’ndan uzmanlar, atom seviyesindeki görüntüleri şimdiye dek hiç olmadığı kadar hızlı yakalayabilen yeni bir elektron dedektörü geliştirdi. Bu teknolojinin olası bir uygulaması, en küçük ölçekli bataryalarda ve mikroçip bileşenlerindeki işleyişin anlaşılması ve bu sayede hasarların önlenip kontrol edilmesi şeklinde önemli faydalar sağlayabilir.

Şu anda kullanılmakta olan tüm dedektörler arasında en hızlısı olan yeni dedektör, bu özelliğiyle elektron mikroskopları için tamamen yeni kapılar açacak diyebiliriz.

Bu dedektör, atomik ölçekte görüntü kaydını diğer dedektörlere göre 60 kat daha hızlı yapabiliyor. Bu, bilim insanlarının bir deneyi kaydetmeleri için tek tek ayrı görüntülerle uğraşması yerine, tüm deney videolarını tek seferde filme alabilmesi anlamına geliyor.

4D Kamera olarak adlandırılan elektron dedektörü, dakikada 4 TB boyutunda devasa veriler üretiyor. Berkeley Laboratuvarı'nın bir bölümü olan Molecular Foundry'de çalışan bilim adamı Peter Ercius, "Üretilen veri miktarı, aynı anda yaklaşık 60.000 HD film izlemekle eşdeğer." ifadelerini kullandı. Bu nedenle ekibin, mikroskop ve onu besleyen süper bilgisayar arasında bu miktardaki veriyi düzenli olarak işleyebilmek amacıyla bir ağ kurması gerekti.

Bu kadar büyük veri miktarı, ekibin bir deney sırasında her bir elektronu kayıt altına almasına olanak tanıyor. Yeni elektron mikroskobunun faydalarına vurgu yapan bir başka bilim insanı Jim Ciston da, "Bu büyüklükteki bir veri dizisi sayesinde numune üzerinde sanal deneyler yapabileceğiz. Artık geri dönerek farklı görüntüleme ortamlarından yeni veriler almak zorunda kalmayacağız." diye konuştu.