Beyaz Eşyalarda Yeni Enerji Etiketi Dönemi: İşte Detaylar!

Yeni enerji etiketi dönemi başlıyor. Enerji sınıflandırılması konusunda önemli düzenlemeler içeren yeni etiketler, beyaz eşyaları kapsıyor. Peki, beyaz eşyalarda enerji sınıflandırılması nasıl olacak? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Yeni Enerji Etiketi Nedir, Hangi Eşyalarda Olacak?

Enerji sınıflandırılması kapsamında çok önemli bir yenilik geldi. Bu ay itibarıyla yürürlüğe giren yeni enerji yönetmeliği ile beraber beyaz eşyalarda yeni etiket dönemi başladı. "Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği" kapsamında değiştirilen enerji etiketleri, 2021 yılının mart ayında yer almaya başladı.

Yönetmelikte yapılan değişiğin ardından çok sayıda insanın kafasında hangi eşyaların etiketinin değişeceğine dair pek çok soru işareti oluşmuştu. Enerji sınıflandırılması konusunda ilk aşamada etiketi değiştirilecek ürünler arasında bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, şarap saklama dolapları, kurutmalı çamaşır makineleri, buzdolapları, derin dondurucular ve dondurucular yer alıyor.

Beyaz eşyalarda önceden "A+", "A+++" gibi etiketler yer alıyordu. Ölçeklendirme D ve A+++ arasındaydı. Yani D harfine sahip olan ürünler enerji verimliliği konusunda oldukça başarısız iken enerji verimliliği konusunda çok başarılı beyaz eşya ürünleri "A+++" ifadesi ile gösteriliyordu.

Güncellenen yönetmelik ile beraber artık "+" ifadeleri kaldırıldı. Aşamalı olarak uygulanacak yeni etiketlerde A (en verimli) ve G (en az verimli) sınıfları kendisine yer bulacak. Böylece en verimli ürünler A harfi ile sınıflandırılacak iken enerji verimliliği konusunda çok başarısız olan ürünler G harfi ile gösterilecek.

"Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği" kapsamında yapılan güncelleme ile beraber beyaz eşya üreticileri yeni enerji yönetmeliğine uygun bir şekilde etiketleme sistemine geçiş yapmaya başladı. Bu kapsamda gerekli hazırlıkları gerçekleştiren beyaz eşya üreticileri, tüm ürünlerinde güncellenen yönetmeliğe uygun olacak şekilde bütün değişiklikleri uygulayacak.

Habertürk'teki habere göre yeni ölçme ve hesaplama teknikleri, ev eşyalarının performans değerlerinin nasıl tespit edilebileceğini gözler önüne seriyor. Örneğin çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalarda artık yıllık enerji tüketimi bilgileri yer almayacak. Bunun yerine söz konusu ürünlerin 100 döngüde tükettiği enerji tüketim bilgileri bulunacak. Buna ek olarak cihazların üzerinde artık su tüketimi ve ses seviyesi gibi bilgiler de yer alacak. Yeni yönetmeliğe göre ses seviyesi sınıflandırması A (en sessiz) ve D şeklinde olacak.

Yeni etiketlerde QR kod (karekod) yer alacak. Tüketiciler akıllı telefonları üzerinden etikette yer alan QR kodu okutarak ürün hakkında daha fazla bilgiye erişebilecek.