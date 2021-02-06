Yeni Epic Games Store Özel Oyunları Gelmeye Devam Edecek Mi?

Önümüzdeki iki sene boyunca yeni Epic Games Store özel oyunları görmeye devam edeceğiz. Amerika menşeli yayıncı, heyecanlandıran yeni bir açıklamada bulundu. Detaylar haberimizde.
Epic Games’in kendisine özel olarak hazırladığı dijital PC oyunu satış mağazası Epic Games Store, 2018 yılının sonlarına doğru faaliyete geçmişti. Oldukça hızlı bir giriş yapan Amerika menşeli yayıncı, bildiğiniz gibi Steam için şu anda en büyük rakip konumunda bulunuyor.
Zaman içerisinde birçok Ubisoft, 505 Games, Quantic Dream, Deep Silver dahil önemli geliştirici ve yayıncı ile anlaşmalar imzalanmıştı. Bu anlaşmaların sonucunda da, birçok önemli oyunun PC versiyonu şu an sadece Epic Games Store üzerinden satın alınabiliyor iken bazı oyunlar da altı ay ile bir sene arasında değişen sürelerde sadece bu mağazadan alınabilir olmuşlardı.
Zaman içerisinde bu tutumunu kararlı bir şekilde sürdüren Amerika menşeli yayıncı yakın bir zaman önce yapılan duyuru ile kullanıcıları sevindiren bir bilgiyi paylaştı. Görünüşe göre mevcut çizgi korunarak devam ettirilecek.
PC Gamer sitesi tarafından yapılan bir röportajda konuşan Epic Games temsilcisi, yakın gelecekteki mağazaya özel oyun stratejisi hakkında sorulan soruya “Önümüzdeki iki yıl içerisinde, bu zamana kadar yayınladıklarımızdan çok daha fazla özel oyunumuz olacak.” cevabını verdi.
Yeni Epic Games Store Özel Oyunları Detayları
Geride bıraktığımız iki yıllık süreçte, hem bütünüyle hem de belirli bir süreliğine özel olmak üzere yüzden fazla Epic Games Store oyunu yayınlanmıştı. Aralarında Metro Exodus, Borderlands 3, Control, The Outer Worlds ve Hades dahil birçok oyun, bir süre sonra Steam mağazası üzerinden de yayınlanmıştı. Halihazırda ise henüz piyasaya çıkmamış ve Amerika menşeli yayıncının anlaşmalı olduğu yirmi bir kadar oyun bulunuyor. Bazıları duyurulmuş ve bazıları da duyurulmamış olan bu oyunların aralarında, Ubisoft mağazasına gelip Steam mağazasına gelmeyecek olanlar var. Diğerleri ise Epic Games tarafından yayınlanacağı için mağazaya özel kalacaklar. Tam liste şu şekilde:
- Chivalry 2 (bir yıllığına özel olacak)
- Kena: Bridge of Spirits (belirli bir süreliğine özel olacak)
- Darkest Dungeon 2 (Erken Erişim sonuna kadar özel olacak)
- Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy (bir yıllığına özel olacak)
- Solar Ash (belirli bir süreliğine özel olacak)
- The Eternal Cylinder (çıkışında Epic Games Store'a özel olacak)
- Monkey Barrels (Steam çıkışıyla ilgili bir açıklama yapılmadı)
- Saturnalia (Steam çıkışıyla ilgili bir açıklama yapılmadı)
- Oddworld: Soulstorm (Steam çıkışıyla ilgili bir açıklama yapılmadı)
- The Wolf Among Us 2 (Steam çıkışıyla ilgili bir açıklama yapılmadı)
- Jett: The Far Shore (Steam çıkışıyla ilgili bir açıklama yapılmadı)
- Vampire: The Masquerade – Swansong (Bloodlines 2 özel olmayacak)
- Prince of Persia: The Sands of Time Remake (Ubisoft mağazasına da geliyor)
- Far Cry 6 (Ubisoft mağazasına da geliyor)
- Rainbow Six Quarantine (Ubisoft mağazasına da geliyor)
- The Settlers (Ubisoft mağazasına da geliyor)
- Riders Republic (Ubisoft mağazasına da geliyor)
- Yeni Remedy oyunu #1 (Epic Games tarafından yayınlanacak)
- Yeni Remedy oyunu #2 (Epic Games tarafından yayınlanacak)
- Yeni Playdead oyunu (Epic Games tarafından yayınlanacak)
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