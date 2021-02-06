Yeni Epic Games Store Özel Oyunları Gelmeye Devam Edecek Mi?

Önümüzdeki iki sene boyunca yeni Epic Games Store özel oyunları görmeye devam edeceğiz. Amerika menşeli yayıncı, heyecanlandıran yeni bir açıklamada bulundu. Detaylar haberimizde.

Epic Games’in kendisine özel olarak hazırladığı dijital PC oyunu satış mağazası Epic Games Store, 2018 yılının sonlarına doğru faaliyete geçmişti. Oldukça hızlı bir giriş yapan Amerika menşeli yayıncı, bildiğiniz gibi Steam için şu anda en büyük rakip konumunda bulunuyor.

Zaman içerisinde birçok Ubisoft, 505 Games, Quantic Dream, Deep Silver dahil önemli geliştirici ve yayıncı ile anlaşmalar imzalanmıştı. Bu anlaşmaların sonucunda da, birçok önemli oyunun PC versiyonu şu an sadece Epic Games Store üzerinden satın alınabiliyor iken bazı oyunlar da altı ay ile bir sene arasında değişen sürelerde sadece bu mağazadan alınabilir olmuşlardı.

Zaman içerisinde bu tutumunu kararlı bir şekilde sürdüren Amerika menşeli yayıncı yakın bir zaman önce yapılan duyuru ile kullanıcıları sevindiren bir bilgiyi paylaştı. Görünüşe göre mevcut çizgi korunarak devam ettirilecek.

PC Gamer sitesi tarafından yapılan bir röportajda konuşan Epic Games temsilcisi, yakın gelecekteki mağazaya özel oyun stratejisi hakkında sorulan soruya “Önümüzdeki iki yıl içerisinde, bu zamana kadar yayınladıklarımızdan çok daha fazla özel oyunumuz olacak.” cevabını verdi.

Yeni Epic Games Store Özel Oyunları Detayları

Geride bıraktığımız iki yıllık süreçte, hem bütünüyle hem de belirli bir süreliğine özel olmak üzere yüzden fazla Epic Games Store oyunu yayınlanmıştı. Aralarında Metro Exodus, Borderlands 3, Control, The Outer Worlds ve Hades dahil birçok oyun, bir süre sonra Steam mağazası üzerinden de yayınlanmıştı. Halihazırda ise henüz piyasaya çıkmamış ve Amerika menşeli yayıncının anlaşmalı olduğu yirmi bir kadar oyun bulunuyor. Bazıları duyurulmuş ve bazıları da duyurulmamış olan bu oyunların aralarında, Ubisoft mağazasına gelip Steam mağazasına gelmeyecek olanlar var. Diğerleri ise Epic Games tarafından yayınlanacağı için mağazaya özel kalacaklar. Tam liste şu şekilde: