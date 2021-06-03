Casper Yeni Excalibur Modelinin İsmi İçin Anket Başlattı: Hemen Katılın!

Yeni Excalibur modeli için isim aranıyor. Teknoloji alanında en önemli firmalardan bir tanesi olan Casper, yeni oyuncu dizüstü bilgisayarının ismi için bir anket başlattı. Şirket tarafından başlatılan ankete katılarak yeni bilgisayarın isminin belirlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

Yeni Excalibur Modelinin İsmi İçin Ankete Nasıl Katılınır?

İlk olarak cihazınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden Casper'ın "Excalibur Anket" sayfasını ziyaret edin.

İnternet sitesinde "G911", "G900 Pro", "G990", "G900 Core" ve "Diğer" olmak üzere 5 adet seçenek yer alıyor. İster şirketin belirlediği isimlerden bir tanesini seçebilir ister "Diğer" seçeneğine tıklayarak istediğiniz ismi yazabilirsiniz.

Modelin ismini seçtikten sonra "Anketi oyla" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ankete katılmış olacaksınız.

Casper, sahip olduğu güçlü donanım ile dikkat çeken yeni oyuncu dizüstü bilgisayar modelinin ismi için bir anket başlattı. Kullanıcılara “Şampiyona İsim Aranıyor” sloganı ile seslenen Excalibur, “Yepyeni Excalibur’un adı sence ne olsun?” sorusunu yöneltti. Yeni bilgisayarın ismi, kullanıcıların oylarıyla belirlenecek.

Ankette "G911", "G900 Pro", "G990", "G900 Core" ve "Diğer" olmak üzere 5 adet seçenek bulunuyor. Kullanıcılar, ister firmanın belirlediği dört isimden bir tanesini seçebilir ister "Diğer" seçeneği aracılığı ile kendi önerisini sunabilir. Anket belirli bir süre sonra sona erecek. Bu sebepten ötürü ankete katılmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Şirketin yeni bilgisayar modeli, yüksek hıza ve performansa sahip olmak isteyen oyunculara, tasarımcılara ve birçok kurumsal çalışana hitap edecek. Excalibur tarafından tasarlanan yeni modelde RTX 3000 serisi ekran kartı yer alıyor.

Gücünü 11. nesil Tiger Lake-H işlemcisinden alan bilgilsayar, 16 inç ekran büyüklüğüne sahip. Bilgisayarın ekranı, 2,5K Quad HD çözünürlük, 165 Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık ve 5 ms tepki süresi sunuyor. Cihaz, başarılı ekran teknolojisi ile oyuncular ve tasarımcılara geniş ekranda yüksek renklere sahip dizüstü bilgisayar deneyimi sunuyor.

Oyuncu bilgisayarın vazgeçilmez bir parçası haline gelen RGB klavye bu cihazda da mevcut. Thunderbolt desteği sunan bilgisayarda Killer Wi-Fi özelliği bulunuyor. Özel metal tasarıma sahip olan cihaz hem tasarım hem de performans konusunda oldukça iddialı.