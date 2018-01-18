"Yeni Fable Oyunu Ne Zaman Geliyor?" Diyenlere Müjde

Microsoft tarafından iki yıl önce iptal edilen Fable Legends oyunu bugünlerde tekrar gündeme geldi. Sızdırılan bazı bilgilere göre, Microsoft'un Forza Horizon oyunuyla tanınan İngiltere merkezli geliştirici Playground'la anlaşma yaptığı söyleniyor. Bu anlaşma kapsamında Playground dört yıl sonra yeni bir Fable oyunu geliştiriyor olabilir.

Konu hakkında henüz Playground ve Microsoft tarafından net bir açıklama gelmiş değil. Ancak şu anda yabancı kaynaklardan edinilen bilgi çerçevesinde, Microsoft bu oyunu tekrardan kazanmak istiyor. Ayrıca bir süre önce Playground tarafından gelen açıklamada, sadece yarış oyunu yapma taraftarı olmadıklarını ifade etmişlerdi. Yani böyle önemli bir oyunu Microsoft'un isteğiyle geliştirmeyi başarırlarsa, oyun pazarındaki isim değerini daha da arttırabilirler. Playground üzerinde çalıştıkları proje hakkında çok fazla detay vermezken sadece açık dünya tabanlı bir aksiyon RPG olacağını dile getirdi.

Yayınlanan rapor dahilinde yeni Fable'nin bir karaktere odaklı olacağı ve açık dünya tabanlı bir aksiyon RPG oyunu olacağı belirtiliyor. Microsoft tarafından 200'den fazla kişinin bu oyuna yönlendirildiği söylenirken aynı zamanda oyunun online olacağı da ifade ediliyor.

Hakkında daha fazla bilgiye sahip olmadığımız Fable oyunu biraz gecikecek. Raporda oyunun "yakın tarihte" çıkmayacağı söyleniyorken bu anlamda oyuncuların biraz sabretmesi isteniyor.