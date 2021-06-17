Bu Korkutan Facebook Messenger Açığı Yüzünden Bilgiler Çalınabiliyor

Yeni ortaya çıkarılan bir Facebook Messenger açığı yüzünden kişisel bilgilere erişim sağlanabiliyor. Bu açığın özellikle teknoloji ve sosyal medya kullanımının çok daha fazla arttığı bugünlerde Facebook'un mesajlaşma uygulamasını kullananlar açısından oldukça tehlikeli bir güvenlik açığı olduğu tespit edildi.

Yaşlı veya genç fark etmeksizin artık herkesin en sevdiği kişilerin paylaştığı gönderilerden haberdar olmak, arkadaşlarla sohbet etmek ve aile üyeleri ile iletişimde kalmak için kullandığı mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları bulunuyor.

Kullanıcıların sosyal medya hesabında büyük bir çoğunlukla önemli bilgiler içeren sohbetler, fotoğraflar, videolar vb. yer alıyor. Kullanıcıların bu tür bilgileri en çok paylaştığı sosyal medya platformu söz konusu olduğunda ise akıllara kullanıcı sayısı bakımından oldukça büyük bir platform olan Facebook geliyor.

İnsanlar, dünyanın neresinde olursa olsun, arkadaşları ve aile üyeleri ile iletişime geçmek için Facebook'a ait bir uygulama olan Messenger'ı kullanıyor. Kullanıcılar bu mesajlaşma uygulaması ile özel bilgi alışverişi gerçekleştirebiliyor.

Mesajlaşma uygulamaları elbette ki beraberinde çok büyük bir tehlikeyi de getiriyor. Facebook Messenger gibi mesajlaşma uygulamaları sayesinde bilgisayar korsanları kullanıcıların verilerine çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Sosyal medya uygulamaları, kullanıcılara siber saldırılardan korunmaları için bir dizi gizlilik özelliği sunuyor olsa da platformlarda yer alan güvenlik açıklarından ötürü kullanıcılar kendisini oldukça zor bir durumun içerisinde bulabiliyor.

Apple, Facebook ve hatta TikTok gibi şirketlerin güvenlik açığı bildiren kişileri ödüllendirmesini içeren bir hata ödül programı bulunuyor. Facebook gibi şirketlerin bu tür ödül programlarını yürütmesi, güvenlik açıklarının her zaman var olacağını bilmesinden kaynaklanıyor.

Bu hata ödül programından yararlanan son kişi ise Nepal'de yaşayan bir güvenlik araştırmacısı Samip Aryal oldu. Aryal, güvenlik açığını doğrudan sosyal medya platformunda değil de sosyal medya devinin mesajlaşma uygulamasında mevcut bir özellikte tespit etti.

Facebook Messenger Açığı Sayesinde 3000 Dolar Kazandı

Samip Aryal, konu ile ilgili şirkete yaptığı bilgilendirmede herhangi bir Facebook Messenger kullanıcısı özel sohbet odasına davet ederek onun hesabındaki kişisel bilgileri ele geçirebileceğini gösterdi. Araştırmacının açıklamasına göre kötü niyetli kişinin bunu gerçekleştirmek için kullanıcının cihazına fiziksel olarak erişiminin olması gerekiyor.

Açığı tehlikeli kılan nokta da cihazın kilidini açmaya gerek olmaması. Kötü niyetli bir kişi, kurbanın cihazına ulaşabiliyorsa o cihazın kilidini açmasına gerek kalmıyor. Bu da onun işini inanılmaz bir şekilde kolaylaştırıyor.

Kısacası bu cihazınıza fiziksel olarak erişimi olan herkesin hesabınıza erişip hem verilerinizi hem de bilgilerinizi görüntüleyebileceği anlamına geliyor. Aryal, hatayı keşfettikten sonra şirkete bildirdi ve şirketten 3.000 dolar ödül aldı.