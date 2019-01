Yeni Fallout 76 Güncellemesi ile Eski Hatalar Geri Dönüyor

Fallout 76 oyununun sıradaki güncellemesi yayınlandı. Konsollarda yaklaşık olarak 3.5 GB, PC platfomunda ise 500 MB olan güncelleme için Bethesda, merak edilen detayları paylaştı. Teknik hataların giderilmesinin yanı sıra genel denge için de birçok ayarlama yapılıyor. Ne var ki, bir de kötü birkaç sürpriz söz konusu. Eski hatalar da geri dönüyor.

Yayınlanmış olan yeni Fallout 76 güncellemesinin Xbox One platformundaki versiyonu ise v1.0.5.7, PlayStation 4 platformundaki versiyonu v1.0.5.9 ve PC platformundaki versiyonu da v1.0.5.10. Bethesda tarafından güncelleme ile yayınlanan notlara bakacak olursak, bizleri oldukça uzun bir liste bekliyor ve bu liste, oyununun genel dengesi için bir takım ayarlamalar, iyileştirmeler ve hata çözümlemeleri barındırıyor. Listenin başında ise daha önceki güncellemelerde olduğu gibi öncelikle oyun içi performansı ve kararlı çalışmasına yönelik sunucu iyileştirmeleri yapılıyor. Bunların haricinde Fallout 76 oyununun genel dengesinin sağlanabilmesi için birçok ayar söz konusu. Mesela Demolition Expert Perk için her bir seviyede sunulan hasar ödülleri + %20, %40, %60, %80 ve % 100 oranlarından + %20, %30, %40, %50 ve %60 oranlarına kadar indiriliyor. Aynı şekilde White Knight ve Licensed Plumber Perk'lerinin her bir seviyede sağladığı kondisyon kaybı ödülleri de %30, %60 %90 yerine artık %20, %40 ve %60 olacak. Silahlar kısmında da Explosive modunun hasar ödülü ana silah için + %100'den %20'ye, The Two Shot hasar ödülü de + %100'den %25'e çekildi. Buna ek olarak, Flamer'lar, Cryolator'lar, plazma silahları ve lazer silahları artık Explosive modu ile ortaya çıkmayacaklar.

C.A.M.P., üretim ve atölyelerde silah ve zırh modları, yeni güncelleme ile üretim sırasında artık ıskartaya çıkmayacaklar ama eğer bileşenlerine ayırmak isterseniz de tercihinize göre bu mümkün olmaya devam edecek.

Bethesda tarafından yayınlanan güncelleme notlarında, araştırma görevleri ve etkinlikler için de bir takım ayarlamalar yapılmış. Öyle ki Fort Defiance'ın son katındaki Taggerdy’s Terminal'e, okuyan oyunculara Ultracite Power Armor planlarını veren Ultracite Power Armor veri girişi yapılıyor. Ayrıca Monster Mash etkinliğinin her bir turunda verilecek olan XP değeri 350 yerine 100 olacak.

Düzeltilen Fallout 76 hataları, beklenmedik bir şekilde geri döndüler!

Gördüğünüz gibi yeni Fallout 76 oyununun yeni güncellemesi ile birçok değişiklik söz konusu ama gelin görün ki her güncelleme mutlak suretle olumlu gelişmelerin yaşanacağı anlamına gelmiyor. Bunun örneğini daha önceden başka oyunlarda ve hatta işletim sistemlerinde de görmüştük. Bir yenisi ise Fallout 76 oyununda Bobby Pin'ler açısından gerçekleşti.

Bildiğiniz gibi yeni Fallout oyunu satışa sunulduğunda, Bobby Pin'lerin ağırlığı oyuncular için büyük bir problem teşkil ediyordu. Bu problem, 10 Ocak 2019 tarihinde yayınlanmış olan bu yılın ilk Fallout 76 güncellemesi ile düzeltilmişti. 0.1lbs olan ağırlık 0.001lbs'ye düşürülmüştü. Ancak yayınlanan bu son güncelleme sonrasında, oyuncular eski problemin geri döndüğünü rapor etmeye başladılar. Bobby Pin'lerin ağırlığının yeniden 0.1lbs olduğu dile getiriliyor. Buna ek olarak, Fusion Core'ların atölyelerde bulunma oranlarıyla ilgili hata ve eşya çoğaltma açığının da geri döndüğü, oyuncular tarafından rapor edilen diğer olumsuzlukların arasında yer alıyor.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Ladydevann rumuzlu Bethesda Topluluk Yöneticisi, oyuncuların şikayetlerinin geliştirici ekibe iletildiğini ve kısa bir süre içerisinde bu hataların da üstesinden gelineceğini belirtti.