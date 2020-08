Yeni Fallout 76 Güncellemesi ile Fortifying ATLAS Etkinliği Başladı

Yeni Fallout 76 güncellemesi bugün itibarıyla yayınlandı. Oyunun geneli için birçok hata çözümlemesinin gerçekleştiriliyor olmasının yanı sıra, Fortifying ATLAS adıyla yeni bir topluluk etkinliği de başlıyor.

1.3.3.24 versiyonlu güncelleme Bethesda.net için 4.7 GB, Microsoft Store için 12.5 GB, Steam 2.4 GB, PlayStation 4 için 8.7 GB ve Xbox One için de 13.2 GB alan kaplıyor.

Yeni Fallout 76 Güncellemesi Fortifying ATLAS Etkinliğini Başlattı

Fortifying ATLAS bugün itibarıyla başlıyor ve kendi içinde Project Alpha ve Project Bravo olmak üzere ikiye ayrılıyor. Alpha 4 - 18 Ağustos 2020, Bravo ise 27 Ağustos - 10 Eylül 2020 gerçekleştirilecek.

Etkinliğin konusuna göre The Brotherhood of Steel gözlerini Appalachia bölgesine dikmiş. Russell Dorsey de ulaşmak istedikleri noktanın ATLAS Observatory olduğuna inanıyor. The Brotherhood of Steel oraya vardığında, operasyonlarına anında başlayabilmek için karargah merkezinde yeniden ikmal yapmak ve bir araya gelmeye ihtiyaçları olacak.

Bethesda Softworks tarafından verilen detaylara göre etkinlik katılımcılarına düşen, Russell buluşmak ve ATLAS Observatory'yi güçlendirmek için ham materyal getirmeye çalışmak olacak. Materyallerin zamanında getirilmesi durumunda da yeni Brotherhood of Steel temalı kozmetik eşyalar dahil birçok oyun içi ödül kazanacak ve yeni etkinlikler açacaksınız. Bunun yanı sıra, materyal katkısında bulunduğunuz her seferde ise envanterinizden açtığınızda içinden ek ödüller ve ender planlar çıkacak ATLAS Donor's Provisions kazanacaksınız.

Hemen aşağıdan Project Alpha ve Project Bravo programlarına ve kazanacağınız ödüllere ve açacağınız yeni etkinliklere göz atabilirsiniz.

Project Alpha

4 - 8 Ağustos 2020: 125.000.000 Steel (Çelik) - Ödül: Brotherhood of Steel Beresi

8 - 11 Ağustos 2020: 150.000.000 Concrete (Beton) - Ödül: Brotherhood of Steel C.A.M.P. Pankartı

11 - 15 Ağustos 2020: 200.000.000 Cork (Mantar) - Ödül: High S.C.O.R.E. Double Daily Challenges (20 - 24 Ağustos 2020)

15 - 18 Ağustos 2020: 150.000.000 Plastic (Plastik) - Ödül: Bonus Challenges Week (26 - 31 Ağustos 2020)

Project Bravo

27 - 31 Ağustos 2020: 150.000.000 Wood (Tahta) - Ödül: Steel Dawn Army Perakendesi

31 Ağustos - 3 Eylül 2020: 200.000.000 Cloth (Kumaş) - Ödül: Brotherhood of Steel Collectron İstasyonu

3 - 7 Eylül 2020: 175.000.000 Leather (Deri) - Ödül: Purveyor 50% off Super Sale (10 - 14 Eylül 2020)

7 - 10 Eylül 2020: 250.000.000 Glass (Cam) - Ödül: Meat Week, A Second Helping (22 - 28 Eylül)

Sezonluk Meet Week ve A Colossal Problem Etkinlikleri

Fortifying ATLAS etkinliği sonrasında, 18 - 24 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan sezonluk Meet Week ve henüz tarihi belli olmayan A Colossal Problem adıyla yeni etkinlikler başlayacak.

Meet Week, kendi içerisinde Primal Cut ve Grahm's Meet Cook adıyla ikiye ayrılıyor. Ancak bu ikisi birbiriyleriyle bağlantılılar. Primal Cuts etkinlikleri üç Appalachia bölgesinde her on beş dakikada bir başlıyor. Yapmanız gereken ise süre dolmadan Prime Beast dalgasının işini bitirmek. Başarılı olmanız durumunda Prime Meat ödülü kazanacaksınız. Kazandıklarınızı da Grahm'e götürüp, karşılığında Legendary Scrip alacaksınız. Grahm's Meet Cook ise her saat başlayacak. Amacınız ise çeşitli aktiviteleri tamamlayarak Grahm'e yardımcı olmak. Ne kadar başarılı olursanız, o kadar çok ödül kazanabileceksiniz.

Son olarak A Colossal Problem, Monongah Mine noktasında geçecek olan bir etkinlik olacak. Elli veya daha üstü bir seviyenin gerekeceği etkinlik sırasında, madenin derinliklerindeki Wendigo Colossus ve yakın arkadaşları ile başa çıkmaya çalışacaksınız. Başarılı olmanız durumunda da, yağmalar, deneyim puanları, Cap'ler, Treasury Note'lar ve C.A.M.P.'iniz için etkinlik temalı eşyalar kazanabileceksiniz.