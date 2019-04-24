Yeni Fallout 76 Güncellemesiyle ProSnap Deluxe Kamera Geliyor

Bethesda, Fallout 76 oyunu için yeni güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi yedinci ana güncelleme sonrasında artık ara güncellemeler de yayınlanmaya başlanmıştı. Bunda tabii ki Wild Appalachia sezonunun başlamış olmasının etkisi büyük ve buna bağlı olarak da önceden belirlenen tarihlerde yeni içerikler sırası ile beğenimize sunuluyor. Sekizinci ana güncelleme sonrasında yeni bir ara Fallout 76 güncellemesi de kısa süre önce yayınlandı.

PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanmış olan yeni güncelleme öncelikli olarak ProSnap Deluxe adı verilen bir oyun içi kamera ile geliyor. Ancak kullanmaya başlamadan önce oyun sizi birazcık uğraştıracak. Öncelikle harita üzerindeki bir turistin cesedinin üzerinden bu kameranın bozuk olanını bulmanız gerekiyor. Bu noktada eğer isterseniz Bucket List araştırma görevine başlayarak turistin fotoğraf koleksiyonunu tamamlayabilirsiniz. Bunun dışında da kamera ile alakalı birçok meydan okuma sizleri bekleyecek. ProSnap Deluxe'ü bulduktan sonra yenisini ve fotoğraf çekmek için size lazım olacak filmi üretmek için Tinker's Workbench işinizi görecektir. Aynı şekilde lens gibi çeşitli modları da yine Tinker's Workbench ile makinenizde kullanabiliyorsunuz.

ProSnap Deluxe haricinde güncelleme ile Fallout 76 oyununa Repair Kit'ler geliyor. Bu kitler Basic Repair Kit ve Improved Repair Kit olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Her bir Basic Repair Kit'i 100% Condition için envanterinizde veya Stash'inizde bir eşya onarmak için kullanabilirsiniz. Bu kitler herhangi bir eşyayı onarırken üretim materyallerinizden yemiyorlar. Ne var ki Basic Repair Kit üretilemiyor. Dahası ise ihtiyaç olmadığında atamıyor, satamıyor veya diğer oyuncularla takas etmek için de kullanamıyorsunuz. İhtiyaç anında Atomic Shop'lardan alabilmek mümkün oluyor.

Improved Repair Kit ise 150% Condition için envanterinizdeki veya Stash'inizdeki eşyalardan bir tanesinin tesirini azaltmak için kullanılabiliyor. Basic Repair Kit ile Improved Repair Kit'in ortak yönlerinden bir tanesi üretim materyallerinizden yemediği gibi ihtiyaç olmadığında atmak, satmak veya diğer oyuncularla takas etmek için kullanılamıyor oluşları. Bunun dışında, ender bir eşya olduğu için Improved Repair Kit Atomic Shop yerine oyun içi görevleri tamamlanarak elde edilebiliyor.

Bethesda tarafından yayınlanan güncelleme notlarının devamında ise C.A.M.P., üretim, Workshop'lar, meydan okumalar, eşyalar, performans, kararlılık, araştırma görevleri, etkinlikler ve kullanıcı arayüzü için birçok hata çözümlemeleri mevcut.