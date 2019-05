Yeni Fallout 76 Güncellemesiyle Wild Appalachia Sezonu Kapanıyor

Bethesda olaylı oyunu Fallout 76 için yeni güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Bu hafta sırada dokuzuncu güncelleme var. Güncellemenin yayınlanması ile eş zamanlı olarak Amerikan menşeli yayıncı da içerik detayının yer aldığı notları bizlerle paylaştı.

PC için 1.1.4.3 ve PlayStation 4 ve Xbox One için 1.1.4.5 versiyonlu olan bu yeni güncelleme ile Wild Appalachia sezonu için son PvE içerikleri gelecek. Yeni Order of the Tadpole bireyi rolünde olacağımız yeni bir macera bizleri bekleyecek ama başlamak için öncelikle tren istasyonlarındaki Pioneer Scouts posterlerini okumamız gerekecek. Bir Tadpole olarak çeşitli etkinliklere ve mini araştırma görevlerine katılımda bulunacaksınız. Ayrıca dilediğiniz takdirde çeşitli hayalet hikayeleri dinleyeceğiniz Terrors of the Dark etkinliği de bizi bekliyor olacak.

Güncelleme ile sırt çantaları da Fallout 76 oyununa gelecek ve bu sayede artık yanınızda daha fazla eşya taşıyabileceksiniz. Possum (Pioneer Scouts) rütbesine yükseldikten sonra elde edebileceğiniz sırt çantanızı kişisel zevkinize göre modifiye edebilmenin yanı sıra hasara karşı artırılmış koruma veya yiyecekleri serin tutmak gibi fonksiyonel modlar da ekleyebileceğiniz. Ayrıca yüksek seviyeli sırt çantaları da üretebilmeniz mümkün olacak.

Bethesda tarafından yayınlanan güncelleme notlarının devamına bakacak olursak, C.A.M.P. sisteminizde artık otomatik satış yapabileceğiniz makineler de üretebileceksiniz. Bu sayede harita üzerindeki diğer oyuncular işlerine yarayabilecek olan eşyaları Cap karşılığında sizden satın alabilecekler. Toplamda en fazla dört otomatik satış makinesi üretebiliyor, her bir otomatik satış makinesine de en fazla otuz eşyayı ekleyebiliyorsunuz. Çalıştırdığınız zamanda da bu makineler harita üzerinde belirecekler. Bunun sonucunda diğer oyuncuların dikkatini çekmenizin yanı sıra gerektiğinde bu noktalara hızlı seyahat yapabilmeniz de mümkün olacak.

Legendary Exchange Machine'ler ise dikkat çeken bir diğer yenilik diyebiliriz. Tren istasyonlarının etrafına yerleştirilmiş olan bu makineler sayesinde işinize yaramayan Legendary eşyalarınızı Legendary Scrip adı verilen yeni oyun içi krediye dönüştürebileceksiniz. Legendary Scrip de Legendary eşyalar satın almanıza yarayacak. Ne var ki bu eşyaları satın alabileceğiniz satıcı olan Purveyor, Fallout 76 oyununa 16 Mayıs 2019 tarihinde gelecek.

Bu yeniliklerin dışında, C.A.M.P. objelerinizin ve inşa ettiğiniz yapıların diğer oyunculara karşı düşman olmadığınız sürece hasar almayacak olması, C.A.M.P. sisteminizde Appalachia üzerindeki yeni keşifler hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacak Personal Terminal inşa edebilmek, Bureau of Tourism yan araştırma görevinin artık ana araştırma görevi statüsüne taşınması, Survival modunda öldüğünüz zaman kaybedeceğiniz Cap'lerin elliyi geçmeyecek olması ve Survival Score kategorisi de güncellemenin diğer dikkat çeken yenilikleri arasında yer alacak.

Son olarak Fallout 76 oyununun geneli için tasarım ve denge ayarlamalarına ek olarak görsellik, C.A.M.P., üretim, Workshop'lar, meydan okumalar, düşmanlar, eşyalar, performans, kararlılık, Perk'ler, araştırma görevler, etkinlikler, ses, Survival modu ve kullanıcı arayüzü ile ilgili birçok teknik hata için de yine çözümlemelerin gerçekleştirildiğini söylemeden geçmeyelim.